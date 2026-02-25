Con 'Frankenstein' en la carrera por el Oscar, es el momento ideal para ver en streaming este fantástico biopic sobre la escritora con Elle Fanning

Con 'Frankenstein' convertida en uno de los grandes fenómenos del curso cinematográfico que terminará oficialmente con el cierre de la temporada de premios el próximo 15 de marzo, se antoja un momento perfecto para recordar la existencia de un biopic que, tristemente, pasó desapercibido en un ya lejano 2017 y que está centrado en la madre de la criatura literaria: la mismísima Mary Shelley.

Biopics bien

La cinta en cuestión, dirigida por Haifaa Al-Mansour, la primera mujer saudí en rodar un largometraje en su país de origen, se estrenó bajo el nada original título de 'Mary Shelley' —la casualidad—, y si logró destacar entre sus congéneres es por el modo en que sortea los terrenos más pantanosos de las películas biográficas —sin evitar estancarse en ellos puntualmente— ofreciendo un relato de lo más equilibrado.

Y es que este biopic se confecciona a través de dos ingredientes como son el coming of age —drama iniciático para los castellanohablantes— y el melodrama de época, por momentos alineado con el cine "de tacitas". El resultado de esto es, en líneas generales, encomiable, todo ello gracias a un balance entre forma, narrativa y gusto estético decimonónico que deleita los sentidos —fantásticas su fotografía y dirección de arte— sin olvidarse de emocionar.

Eso sí, a pesar de su enorme calado dramático, algunos deslices puntuales en su tono, que hacen caer en lo lacrimógeno a los pasajes más trágicos, empañan injustamente el cómputo global de un filme que cuenta con un arma secreta con nombre y apellido: Elle Fanning. Y es que la actriz insufla vida al objeto de estudio con una fuerza y un oficio a la altura de lo esperado.

Si sumamos a todo esto un discurso feminista orgánico, lúcido e inteligente que no necesita subrayados para funcionar, 'Mary Shelley' se antoja como un visionado perfecto para calentar de cara a los Oscar 2026, en los que Fanning opta al premio a la mejor actriz de reparto por su labor en 'Valor sentimental'. Está disponible actualmente en Amazon Prime Video y Movistar+.

