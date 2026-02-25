'Torrente Presidente' no es un título elegido al azar. El personaje de Santiago Segura se alza como el líder mejor valorado entre la población de 18 a 29 años en España

La corrupción se ha convertido en la principal preocupación de los españoles y, en medio de ese clima de hartazgo, un nombre inesperado está a punto de irrumpir en el tablero político: José Luis Torrente. Según una encuesta nacional elaborada por GAD3 con más de 2.300 entrevistas, un 55% de la población sitúa la corrupción como el gran problema del país, por delante de la vivienda o la inmigración. Y lo más llamativo es que Torrente aparece como el líder en quien más confían los encuestados para aplicar políticas anticorrupción. El fenómeno coincide con la antesala del estreno de 'Torrente Presidente', que plantea qué ocurriría si el personaje diera el salto definitivo a la política institucional. La película de Sony se estrena el 13 de marzo en cines.

La corrupción, prioridad absoluta

El 55% de los encuestados señala la corrupción como el principal problema de España, muy por encima de otras preocupaciones como la vivienda (37%) o la inmigración (31%). Cuando se pregunta qué retos deberían abordarse de forma prioritaria, vivienda, coste de vida y corrupción vuelven a encabezar la lista. En ese terreno, Torrente lidera la confianza ciudadana para impulsar políticas anticorrupción, compitiendo además en cuestiones económicas y de seguridad.

En el terreno de las cualidades personales, Torrente supera a otros líderes políticos en atributos como campechanía (37%), autenticidad (25%) y sinceridad (21%). Además, un 21% de los españoles -y hasta un 33% entre los jóvenes de 18 a 29 años- considera que sería el líder que mejor entendería sus problemas, situándose por encima de nombres consolidados de la política nacional.

La encuesta también revela que Torrente es el líder mejor valorado entre la población de 18 a 29 años y el candidato preferido entre quienes se definen ideológicamente de centro. En intención directa de presidencia, obtendría un 19% de apoyo, empatando o superando en distintos escenarios de “cara a cara” a figuras como Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal o Yolanda Díaz, dependiendo del territorio y el segmento de edad.

Casi la mitad de los encuestados (45%) sentaría a Torrente en el Consejo de Ministros. Las carteras donde mejor encajaría, según la opinión pública, serían Interior, Justicia, Cultura, Defensa o Igualdad. El estudio, realizado mediante entrevistas online entre diciembre de 2025 y enero de 2026, con un margen de error de más o menos 2% dibuja un escenario hipotético en el que la sátira política se mezcla con el pulso real de la opinión pública española.

En Espinof | Santiago Segura sobre la polémica de 'Torrente 6': "¿Por qué juzgar una película que ni siquiera has visto?"

En Espinof | Las películas más esperadas de 2026