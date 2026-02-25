Martin Scorsese tiene una nueva película en marcha y contará con un repartazo. Será un thriller psicológico con toques a lo 'Shutter Island'

La alianza creativa entre Martin Scorsese y Leonardo DiCaprio se ha convertido en una de las más sólidas y celebradas del cine contemporáneo. Juntos han firmado títulos como 'El lobo de Wall Street', 'Gangs of New York' o 'Shutter Island', combinando ambición narrativa con interpretaciones memorables. Su colaboración más reciente, 'Los asesinos de la luna', fue aclamada por la crítica y consiguió diez nominaciones al Oscar, consolidando una sociedad artística que no deja de crecer. Ahora, ambos están cerca de su próximo proyecto juntos: 'What Happened at Night', un thriller psicológico que promete adentrarse en las grietas emocionales de una pareja.

Un viaje convertido en pesadilla

Según ha revelado Deadline, la película está basada en la novela homónima de Peter Cameron y cuenta con guion de Patrick Marber. La historia sigue a un matrimonio estadounidense que viaja a un pequeño pueblo europeo nevado para adoptar un bebé. Sin embargo, lo que se presenta como un nuevo comienzo pronto se transforma en una experiencia inquietante cuando, al alojarse en un hotel prácticamente desierto, se cruzan con personajes tan enigmáticos como una cantante extravagante, un empresario depravado o un misterioso curandero.

El conflicto central estalla cuando la pareja lucha por reclamar a su bebé y empieza a cuestionar no solo el entorno que los rodea, sino también su propia identidad y la vida que han construido juntos. 'What Happened at Night' se perfila como un thriller psicológico centrado en la fragilidad de la relación, moldeada y quizás distorsionada por el aislamiento y la presión emocional.

Scorsese y DiCaprio ya han explorado territorios similares en 'Shutter Island', un relato igualmente cargado de atmósfera y ambigüedad psicológica. Junto a DiCaprio, también formarán parte del reparto Jared Harris, Jennifer Lawrence, Patricia Clarkson y Mads Mikkelsen. La producción corre a cargo de Apple Original Films.

Mientras tanto, DiCaprio mantiene el foco mediático en 'Una batalla tras otra', que suena como una de las favoritas en los Oscar.

