'Spider-man: No Way Home' no se estrenó en China por culpa de un detalle que lo habría cambiado todo. "No quería presentarme ante el Congreso para explicárselo"

Después de 'Vengadores: Endgame', Marvel entró en una fase de renovación postpandémica que dio resultados dudosos. Por un lado vivieron sus primeros fracasos ('Viuda Negra' y 'Eternals'), pero por otro tuvieron el éxito increíble de 'Spider-man: No way home', que a día de hoy sigue siendo su película basada en un solo personaje más vista, con 1,9 millones de dólares recaudados en todo el mundo. Una cifra que podría haber sido incluso mayor de haber contado, por supuesto, con China.

Una Spider-china en el zapato

Tal y como ha declarado Tom Rothman (CEO de Sony Pictures) en el podcast The Town, de Matt Belloni, aún está enfadado por no haber llegado a los 2000 millones por culpa de la prohibición en el país asiático. "Para mí ha pasado de los 2000 millones porque sé lo que habríamos hecho en China. Nos dijeron 'Cortad la Estatua de la Libertad'. Esa era su petición".

No era fácil precisamente, porque, bueno, toda la batalla final ocurre en el lugar en cuestión. Y no solo eso: como Rothman afirmó, "La verdad es que no me apetecía nada presentarme ante el Congreso para explicarles por qué eliminé la Estatua de la Libertad a petición del Partido Comunista Chino". ¡Por lo que sea, vaya!

El presentador afirma entonces que en la nueva 'Brand New Day', que se estrenará el 31 de julio, probablemente no aparezca el monumento en cuestión: "De hecho, casualmente, es verdad". Así que de la misma manera, Spider-man volverá a balancearse hasta la taquilla de China esperando superar el récord de su entrega anterior, aunque, honestamente, sin Tobey Maguire y Andrew Garfield lo tiene bastante complicado. ¡Eh, la esperanza es lo último que se pierde!

