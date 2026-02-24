La película número 1 de HBO Max en 21 países. Tiene una puntuación casi perfecta y se ha convertido en un fenómeno de streaming en América Latina

Hay películas que arrasan en streaming cuando se lanzan en todo el mundo, pero también hay títulos que se convierten en grandes fenómenos en lugares más concretos. Ese es el caso de 'Eye for an Eye', que ha alcanzado el número 21 de HBO Max en 21 países de América Latina, mientras que en otros muchos ni tan siquiera está aún disponible en plataformas.

Qué es 'Eye for an Eye'

Esta película de terror dirigida por Colin Tilley cuenta la historia de Anna, una joven muy afectada por la reciente muerte de sus padres, lo cual hace que se mude de Nueva York a Florida para vivir con su abuela. Allí se relaciona con otros adolescentes, pero su recién adquirida frágil normalidad salta por los aires cuando presencia un terrible acto de violencia.

'Eye for an Eye' se estrenó el año pasado sin hacer demasiado ruido. De hecho, su impacto en taquilla en los pocos países que pudo verse en cines fue prácticamente inexistente. En el caso de España, pudimos verla en el pasado Festival de Sitges, donde tampoco recibió premio alguno en una edición marcada por la victoria de 'La hermanastra fea'.

Todo hacía pensar que 'Eye for an Eye' iba a ser un título que cayera rápidamente en el olvido, pues ni siquiera el 92% de valoraciones positivas que tiene en Rotten Tomatoes se ha traducido en un gran apoyo del público. Buena prueba de ello es que en IMDb ni siquiera consigue el aprobado al quedarse en una nota media de 4,8 sobre 10.

Sin embargo, su desembarco en multitud de países de América Latina en HBO Max como México, Argentina o Brasil la ha convertido en un éxito sorpresa. Tanto es así que ha llegado al número 1 en los 21 países en los que se ha estrenado, y lleva varios días en lo más alto sin mostrar síntoma alguna de agotamiento.

En España, donde el número 1 pertenece actualmente al thriller nacional 'Singular', solamente nos queda seguir esperando a ver si llega al catálogo de alguna plataforma, pero en América Latina no queda otra que hablar de un tremendo boom.

