John Davidson, el activista con síndrome de Tourette que profirió insultos racistas en los BAFTA, se disculpa. "Era consciente del malestar que causaba"

Ayer os contábamos cómo la última ceremonia de entrega de los premios BAFTA, que se celebró el pasado domingo, terminó siendo eclipsada por una polémica que podría no haber ido más allá de lo anecdótico de haber recibido una respuesta adecuada por parte de la BBC, cadena que retransmitió el evento. Por desgracia, la compañía británica, en un ejercicio de censura selectiva, tan solo agravó la situación.

Mea culpa

Por si no estás al día, cabe recordar que, durante la emisión en diferido de la gala, BBC eliminó un Free Palestine! proferido por uno de los premiados, pero decidió mantener tanto en el falso directo como en la publicación del programa en su servicio de streaming iPlayer varios insultos racistas contra personas negras gritados de forma involuntaria por John Davidson, un activista con síndrome de Tourette.

Davidson, que acudió como invitado al ser el objeto de estudio del largometraje 'I Swear', que terminó la noche con dos BAFTA bajo el brazo, gritó lo que los angloparlantes denominan N-word —la palabra con N, vamos— en diferentes momentos de la velada, incluyendo la presentación de uno de los galardones por parte de Michael B. Jordan y Delroy Lindo y la recogida del premio al mejor diseño de producción, que fue a parar a manos de Hannah Beachler.

Pues bien, un par de días después del desafortunado incidente y de que BBC publicase una disculpa tardía, ha sido el propio Davidson quien ha entonado el mea culpa, asegurando que sus tics son completamente involuntarios y que se sentiría "profundamente mortificado" si alguien pensara que fue algo intencional. Su explicación, que forma parte de un comunicado, reza tal que así

Quería agradecer a la BAFTA y a todos los involucrados en la gala de anoche su apoyo y comprensión, así como el haberme invitado a asistir a la emisión. Agradecí que se anunciara al auditorio, antes de la grabación, que mis tics son involuntarios y no reflejan mis creencias personales. Me conmovió el aplauso que siguió a ese anuncio; me sentí acogido y comprendido en un entorno que, normalmente, me resultaría imposible.

He dedicado mi vida a intentar apoyar y empoderar a la comunidad con síndrome de Tourette, así como a enseñar empatía, amabilidad y comprensión a los demás, y seguiré haciéndolo. Decidí abandonar el auditorio al poco de empezar la ceremonia, ya que era consciente del malestar que estaban causando mis tics.

Una vez más cabe remarcar que, bajo mi humilde punto de vista, el gran problema no está en que una persona con síndrome de Tourette haya podido decir términos malsonantes durante un evento de estas características, sino en como BBC, en una muestra de doble rasero bastante evidente, ha centrado su atención en una reivindicación política y no en un término que hiere sensibilidades día tras día.

Vía | Variety

Si quieres una ración semanal de información y otras cosas relacionadas con el mundo del cine, date una vuelta por nuestra Newsletter, Espinofrenia.

En Espinof | Oscars 2026. Dónde ver en streaming 'Los pecadores', 'Una batalla tras otra', 'Sirat' y todas las películas nominadas

En Espinof | Las mejores películas de 2025