Daniel Radcliffe, sobre el próximo Lobezno del Universo Marvel: "Serías estúpido si no tuvieses en consideración algo así"

Por mucho que Hugh Jackman haya demostrado que sigue dando sobradamente el tipo para interpretar a Lobezno, y ahí está la divertidísima 'Deadpool y Wolverine' para demostrarlo, el relevo generacional es inevitable. De hecho, ya han pasado unos cuantos desde que la rueda de las especulaciones comenzó a girar, poniendo sobre la mesa un puñado de candidatos para suceder al australiano, y hay que reconocer que la lista de intérpretes es de lo más jugosa.

Adiós al carcayú

Además de un Henry Cavill que apareció a modo de cameo interpretando al mutante marvelita en la última aventura del Mercenario Bocazas, uno de los nombres que más han sonado entre los fans es nada menos que el de Daniel Radcliffe. Desgraciadamente para quienes esperen su transformación en el carcayú, parece que el británico no está muy por la labor.

Durante una entrevista con ComicBook, Radcliffe ha dado respuesta a la incógnita de si en algún momento de su carrera, y en medio de todos los rumores, llegó a considerar o estaba interesado en embarcarse en el Universo Marvel como lobezno.

No lo estaba. Ni siquiera era algo real. Fue un rumor de internet muy halagador. Me hacía muy feliz, pero nunca se sugirió de ningún modo ni por parte de nadie con poder que fuese a suceder. Y, honestamente, serías estúpido si no tuvieses en consideración algo así, pero si hacen otras películas de Lobezno, ser la persona que sucede a Hugh Jackman no está entre mis planes. De cualquiera de sus papeles, particularmente el más icónico de su carrera. Estoy feliz de no hacerlo y dejar que siga haciéndolo él.

Además, el bueno de Daniel continuó explicando si estaría abierto —o no— a ponerse al día con el MCU y entregarse a los oscuros placeres del cine de superhéroes. Su respuesta es la más sensata que podríamos recibir: todo depende del guion.

Estoy muy fuera de onda. Siento que no sé en qué ciclo estamos en las películas de Marvel y que tengo que ponerme al día si alguna vez acabo en una de ellas. Pero, sí, no tengo ninguna aversión hacia ello. Nunca descartaría algo como eso. Pero, también, no estoy clamando para estar en una [película de Marvel] ni lo busco. Tengo la suerte de que puedo juzgar cualquier trabajo por la calidad del guion. Así que, si llega un guion que es emocionante, diferente, raro y guay, estaría a bordo sin importar lo que fuese.

Por el momento, el futuro de Lobezno en el MCU es una incógnita, con rumores que hablan de un remplazo inminente, con otros que ubican a la X-23 de Dafne Keen como la sucesora de Jackman, y con otros que aseguran que el actor continuará vistiendo de spandex amarillo en la Fase 7 una vez termine la agotadora Saga del Multiverso. Veremos en qué acaba la cosa.

