Multa de 448.000 pesos a 'La reina del Sur'. La Suprema Corte de Justicia de México da la razón a Sandra Ávila

Tres años después del final de la serie, los productores de 'La reina del sur' deberán hacer frente a una cuantiosa multa por el uso indebido de la imagen de Sandra Ávila para la promoción del drama criminal. Así lo ha dictaminado la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México, que supone un revés en un pleito de años entre Ávila, Telemundo Network y Netflix.

Estrenada en 2011, la serie seguía la historia de Teresa Mendoza (Kate del Castillo), mujer oriunda de Sinaloa y que se convertiría con los años en una de las mayores jefas del narcotráfico. Basada en la novela de Arturo Pérez Reverte, el personaje guardaba ciertas similitudes con Sandra Ávila, apodada la Reina del Pacífico.

Una similitud que desde luego no pasó desapercibida por los ejecutivos de Telemundo, que no dudaron en explotar la imagen de la susodicha sin su consentimiento para promocionar 'La reina del sur'. Una jugada que, por lo que se ve, les ha salido regular tirando a mal.

La reina de la multa

De hecho, Sandra Ávila, detenida en 2007 por su vinculación al CDS y al Cártel del Norte del Valle, fue liberada en 2015 y no dudó en demandar tanto a Telemundo como a Netflix por este uso indebido de la imagen. Algo con lo que le dio la razón el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. La institución impuso en 2023 una indemnización de estos 448 mil pesos (unos 22 mil euros).

Algo que fue recurrido por Telemundo, que tras la sentencia del supremo se ve obligada a pagar esta multa. El tribunal considera que «las series de ficción (...) responden a finalidades narrativas, comerciales y de consumo cultural,» por lo que no cabría aquí un uso informativo o periodístico de la imagen.

Lejos de enterrar aquí el hacha de guerra, el siguiente paso de Sandra Beltrán Ávila es reclamar unas regalías millonarias: nada menos que el el 40% de las ganancias generadas por la serie.

