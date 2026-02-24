Películas como ‘Ruta de escape’, además de entretenimientos necesarios, muestran cómo ‘Heat’ sigue siendo la película más influyente en este siglo

Tiene estrellas por doquier, un enfrentamiento entre policías y ladrones, acción callejera de alto octanaje y atmósfera fría pero tensa que va a contracorriente de un cine blockbuster muy acelerado y casi con déficit de atención. Y, por desgracia, no está teniendo el impacto en taquilla que igual necesita para que tengamos de nuevo un cine adulto comercial con pulso e ideas.

Podría estar hablando de ‘Heat’, pero en realidad lo estoy haciendo del reciente estreno ‘Ruta de escape’, con Chris Hemsworth, Mark Ruffalo y Halle Berry. Aunque, en realidad, hablar de esta película es hablar de ‘Heat’, ya que es el último ejemplo que se estrena en carteleras o en plataformas que toma sin piedad de la obra maestra de Michael Mann.

La influencia de dicho clásico en la nueva película de Bart Layton, hasta el punto donde también dura unos 20 minutos de más, casi hace a esta última casi carente de cosas comentables (aunque las tiene, como su manera de poner a actores en personajes que se salen solo ligeramente del cliché o esa idea central que choca frontalmente con la idea de ambicionar dinero y estatus). No deja de ser necesario que nuestro entretenimiento tenga también copias chatarreras de este tipo, sobre todo cuando se ejecutan con gusto.

Pero este estreno no deja de mostrar la intensa huella que ‘Heat’ ha dejado en determinado tipo de thriller criminal/policiaco, con ejemplos notables en los últimos años como ‘Juego de ladrones’ o la serie de HBO ‘Task’ (curiosamente también con Ruffalo de policía). Su influencia se palpa hasta en los grandes blockbusters de este siglo como ‘El caballero oscuro’, lo cuál muestra cómo ha ido creciendo la pasión por la película más allá de un estreno comercial discreto.

Es por ello quizá un buen momento para destacar algunas de las claves de la película de Mann que se han trasladado a unas cuantas películas de este siglo, y la mantienen como una piedra Rosetta del cine de acción así como un clásico atemporal.

Un cara a cara intenso entre profesionales

Toda heredera de ‘Heat’ tiene que tener bien diferenciados sus bandos, aunque luego pueda complicar la relación entre los protagonistas. Los cineastas que se embarcan en hacer su versión de Mann toman a menudo su obsesión con los profesionales más consumados e incluso obsesivos, que se sitúan frecuentemente en extremos opuestos de la ley.

Es por ello que, cuando se cruzan finalmente, hay cierto factor de reconocer al contrario. Un “el juego reconoce al juego” que da pie a tensiones dramáticas que son buenos resortes posteriores para la acción. ‘Ruta de escape’ lo exhibe de manera muy vistosa, al igual que otro clásico de atracos que no es necesariamente derivativa de Mann pero sí está hecha por un autor consumado como Spike Lee: ‘Plan oculto’.

Estrellas sacando músculo

Los protagonistas de ‘Heat’ se han vuelto tan icónicos que la referencia constante los ha vuelto arquetipos. Unos muy deseados por estrellas de cine o aspirantes a ello que quieren mostrar su pasión por otro tipo de cine comercial, y también exhibir cierto músculo crudo en su interpretación. Este interés es lo que termina propiciando la existencia de remakes encubiertos como la misma ‘Ruta de escape’ o ‘Juego de Ladrones’.

Una batalla que recorre calles (y bosques)

Pero no vale con tener clichés reconocibles. ‘Heat’ basaba su fuerza en que el enfrentamiento se producía a modo de persecución elusiva por el sistema circulatorio de una ciudad. ‘Ruta de escape’ entiende eso al rodar directamente en las calles para proporcionar la textura realista, a veces clandestina, que vende luego la acción. Aunque no hace falta limitarse al campo de batalla urbano, ya que ‘Task’ ha sido un ejemplo de cómo llevarlo a un escenario rural y también recientemente hemos tenido a ‘The Order (La hermandad silenciosa)’ manteniendo ese pulso a través de esos espacios.

Atmósferas por encima del ritmo si es necesario

Esto conduce al siguiente punto. ‘Heat’ tiene acción, pero siempre tiene atmósfera a través de su combinación de fotografía de luces frías y diseño de sonido y banda sonora envolvente. ‘Ruta de escape’ consigue la versión más directa de eso (incluyendo su pelotazo de banda sonora de Blanck Mass), pero ese refinamiento lo hemos visto también en su versión más autoral en películas como ‘La noche es nuestra’ de James Gray, creando un duelo fraternal y a ambos lados de la ley también de forma elusiva y rica.

Oficio del atraco

Pero una buena copia de ‘Heat’ que se precie tiene que lucir en la acción, desde una buena combinación de coreografía y montaje a puras sacudidas emocionales en el desarrollo de atracos y tiroteos. La que mejor lo entendió, aparte de ‘El caballero oscuro’, fue ‘The Town (Ciudad de ladrones)’ de Ben Affleck, otro modelo influyente para ‘Ruta de escape’.

En Espinof | Las mejores películas de 2025

En Espinof | Las mejores películas de acción de la historia