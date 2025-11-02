Esta escena de Heat es tan realista que la usan los Marines para su entrenamiento

En el cine, pensamos que muchas veces la ficción se escapa un poco de las manos y que la vida no podrá igualar al séptimo arte, sin embargo, hay escenas o cintas completas en las que bastan unos cuantos segundos para que dichas secuencias haga historia, como logró Val Kilmer en 1995.

La película 'Heat', dirigida por Michael Mann, es una obra de culto dentro del género de cine de acción y crimen, y no solo por juntar a los cracks de Al Pacino y Robert De Niro, sino porque el increíblemente realista tiroteo callejero que sigue al atraco a un banco, es una escena que muchos consideran la más auténtica que se ha rodado nunca, tanto, que sirve de entrenamiento para los francotiradores.

Entre todo ese barullo, la actuación de Val Kilmer en el papel de Chris Shiherlis es la que se lleva la palma, especialmente por una maniobra que ha hecho historia: su forma impecable de recargar su fusil. En ficha secuencia se puede ver a Kilmer en plena refriega, material que ha llegado a usarse como material didáctico en las academias militares de los Estados Unidos, como en las de los Marines, y lo usan para poner a prueba a los reclutas.

Un entrenamiento de altura

¿A qué se debe esa verosimilitud? Michael Mann, obsesivo con el detalle, contrató a especialistas de verdad para preparar a los actores: entre ellos el ex-SAS Andy McNab, responsable de diseñar un programa de entrenamiento con armas de fuego que duró meses, y cuyo objetivo era que los intérpretes supieran manejar y recargar con naturalidad bajo estrés.

Esa inversión en entrenamiento hizo que los movimientos como la carga rápida de Kilmer, el golpear el cargador contra el capó antes de introducirlo, la colocación del pulgar y la postura parecieran naturales y eficaces, más cercanos a la praxis militar que a la representación típica de Hollywood.

El secreto detrás de este realismo de aúpa reside en el entrenamiento exhaustivo al que se sometió el reparto, un campamento de la mano de asesores militares de primer nivel, entre ellos antiguos miembros de las SAS (Special Air Service) británicas. Kilmer y sus compañeros aprendieron a manejar sus armas de fuego y a moverse en combate urbano con una precisión que no se había visto antes en la gran pantalla.

En la película, bastan sólo cuatro segundos para que Val Kilmer pudiera recargar su arma, mismos que los entrenadores exigen superar entre los elementos que se quieren sumar a las filas del ejército, afirmando que lex exclaman "¡Si no puedes cambiar el cargador tan rápido como este actor, lárgate de mi ejército!"

Más allá del cachondeo, la maniobra de Kilmer es el sumun de la destreza que buscan los militares: una transición rápida y eficiente para volver a poner el arma operativa en el fragor de la batalla que demuestra que la meticulosidad de Michael Mann para buscar la autenticidad en cada detalle.

