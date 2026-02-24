La temporada 3 de 'Tell Me Lies' se despide con el único final posible. La serie ha sido fiel a sí misma, con un cierre cruel pero satisfactorio

Cuando se anunció que la tercera temporada de 'Tell Me Lies' sería el final definitivo de la historia de Lucy Albright (Grace Van Patten) y Stephen DeMarco (Jackson White), la sensación fue agridulce. Pero después de haber visto la última tanda de capítulos, el cierre no solo resulta el más coherente, sino que es el único posible.

La serie creada por Meaghan Oppenheimer exploraba la manipulación, el deseo y el abuso emocional sin concesiones, y su último episodio mantiene esa brutal honestidad hasta el último segundo. Puede parecer abierto, incluso frustrante para algunos, pero en realidad es una conclusión milimétricamente pensada. No busca impartir justicia ni una redención fácil, sino que apuesta por algo más incómodo y, precisamente por eso, es un desenlace perfecto.

Ojo, que a partir de aquí habrá spoilers de 'Tell Me Lies'

Estallido final y traición

El último golpe tiene lugar en la boda de Bree (Cat Missal) y Evan (Branden Cook), y acaba arrasando por una serie de revelaciones devastadoras: la aventura de Bree con Wrigley (Spencer House) y su responsabilidad en el vídeo que provocó la expulsión de Lucy años atrás. Y en medio del caos, Stephen vuelve a hacer lo que mejor sabe hacer: manipular. Convence a Lucy de huir con él, repitiendo el patrón que ha definido su relación desde el principio.

Lucy entra a comprar café y, cuando vuelve, Stephen se ha ido, dejándola atrás con el bolso en el suelo. Es una traición más, sí, pero también es la última. Durante toda la serie, Stephen ha necesitado tener la última palabra, ganar incluso cuando eso conlleva destruirlo todo a su paso. Y aquí no está buscando ninguna reconciliación, sino imponerse una vez más.

La serie nunca presentó la relación como un vínculo simplemente tóxico, sino como algo tremendamente abusivo. Stephen humilla, manipula y desestabiliza a Lucy para luego aparecer como un salvador, en un ciclo sin fin. Si Lucy le hubiera rechazado de forma contundente en un principio, el juego habría continuado. Él siempre vuelve cuando le abandonan, porque necesita cerrar las historias a su manera.

Por eso la risa final de Lucy es tan poderosa. No tiene tanto que ver con la alegría ni la locura, es más bien un acto de comprensión. Es darse cuenta de que el ciclo, se rompe por primera vez. Y Grace Van Patten sostiene ese momento con una mezcla de dolor y alivio que podría servir como un resumen de toda la serie. No hay un final feliz, pero sí es honesto. Y para una historia como esta, no podía ser una despedida mejor.

La tercera temporada de 'Tell Me Lies' ha confirmado que la serie nunca fue un simple drama romántico universitario, sino un retrato incómodo del abuso emocional. El guion de Meaghan Oppenheimer se niega a ofrecernos una catarsis sencilla y en lugar de castigar de forma ejemplar a Stephen o redimirlo, lo deja atrapado en su propia compulsión por ganar, incluso cuando eso implica destruir cualquier posibilidad de ser feliz.

Además, la serie cierra el círculo sin traicionarse a sí misma. Lo último que vemos no es un giro efectista, sino la culminación de una dinámica construida durante tres temporadas que es muy consciente de sí misma. Da gusto ver que ha sido fiel a esto mismo hasta el final.

