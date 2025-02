Acaba de estrenarse en Prime Video un thriller de acción infravalorado y demoledor que recuerda a los grandes clásicos del género

En varias ocasiones he hecho alusiones al concepto del “thriller para padres”, una manera de englobar una determinada escuela no sólo de cine de acción sino también de entretenimiento adulto. Cintas trepidantes que involucran a personajes en situaciones límite, abordadas con una supuesta capa de sofisticación que no tiene que ser real, pero tiene que involucrar necesariamente a personajes maduros lidiando no sólo con el conflicto central sino con problemas reales.

Es una vertiente del cine mainstream ya menos cuidada, ya que suele estar llevado por artesanos o cineastas más funcionales aunque eficaces a la hora de abordar el material. También hay autores especialistas, capaces de elevar el género o meterlo aún más en el barro (en ocasiones hasta las dos cosas). Michael Mann, William Friedkin o Kathryn Bigelow son escuelas de este tipo de thriller del que bebe un impresionante estreno como es ‘The Order (La hermandad silenciosa)’.

Cazando nacionalistas

Después de estrenarse con cierta discreción en Estados Unidos, y habiendo dudas sobre si iba a llegar a nuestro país, finalmente ha hecho su llegada a España en streaming a través de Amazon Prime Video. Una oportunidad para ver una cinta de acción contundente y política que protagonizan Jude Law y Nicholas Hoult, que se ponen a las órdenes de Justin Kurzel.

En la década de los 80, una serie de atracos y actos vandálicos en la zona del Noroeste parecen estar motivados por una misma organización con ánimo político, marcado por un líder nacionalista y supremacista blanco. A esa zona es destinado un complicado y solitario agente del FBI dispuesto a llegar a extremos problemáticos para cazar a estos terroristas locales, aunque su vida personal esté derrumbándose todo el rato.

La historia, basada en un libro de no ficción sobre La Orden que trataba de influenciar la zona con su mensaje intolerante y buscaba financiación de maneras ilegales, es una bomba de relojería que trata de mostrar paralelismos con el presente. Kurtzel claramente toma el proyecto con intenciones claras de denuncia después de haber seguido muy de cerca las perspectivas criminales en proyectos independientes como ‘La verdadera historia de la banda de Kelly’ y ‘Nitram’.

‘The Order’: con pulso firme

Su punto de vista da textura autoral a ‘The Order’, pero el cineasta australiano opta también por un toque de artesano para hacerla su película más accesible y masiva desde el fracaso de ‘Assassin’s Creed’. Un desastre del que ha ido resarciéndose, y en esta película muestra cómo puede trasladar esa influencia de los grandes maestros del género hacia una historia contundente que puede conquistar al público.

Lo hace sin hacer tampoco excesivas concesiones. Aunque hay dos bandos claros, ‘The Order’ es una película donde ningún personaje es especialmente agradable o bueno. Kurtzel expande una serie de grises morales sin dejar de mantener la vileza de los supremacistas, elevando increíblemente una propuesta que ya es trepidante y potente de por sí gracias a cómo ejecuta el suspense y la acción. Un trabajo demoledor e infravalorado.

