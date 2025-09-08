'Task' es un nuevo triunfo del creador de 'Mare of Easttown'. Una gran miniserie policíaca de HBO que esconde un formidable drama familiar

Tenía ciertas ganas de ver de nuevo a Mark Ruffalo en una serie de HBO. Cinco años después de ganar el Emmy a mejor actor en miniserie por 'La innegable verdad' le tenemos encabezando el reparto de 'Task', el nuevo drama criminal del guionista que nos encandiló a todos con la maravillosa 'Mare of Easttown', Brad Ingelsby.

Por ello, tenía muchas ganas de ver esta nueva miniserie, que nos lleva a un agente caído en desgracia del FBI que se ve al frente de una fuerza especial para detener al responsable de una oleada de asaltos domésticos violentos. Al otro lado tenemos a Tom Pelphrey como Robbie, un basurero que aprovecha la circunstancia para vigilar y señalar las casas a asaltar.

Tom of Easttown

Es difícil, teniendo en cuenta que prácticamente tenemos el mismo tono y bastantes rasgos en común, no comparar esta nueva miniserie con la 'Mare of Easttown'. La mayor diferencia es, quizás, que estamos más ante un caso de caza entre gato y ratón que un "quién lo hizo" y que, a mi juicio, el estudio de estos personajes atormentados y (mal)viviendo sus traumas y demonios anteriores es menos interesante.

Quizás por no repetirse demasiado, Brad Ingelsby decide ampliar bastante más el foco. Tanto es así que podríamos decir sin rubor alguno que el personaje de Mark Ruffalo es desde luego el menos carismático de los que pueblan los siete episodios de la serie. No sé si es culpa de la intensidad desaliñada del personaje o porque ni showrunner ni actor logran darle algún matiz más que le saque de cierto cliché.

No es que la miniserie quiera, precisamente, que simpaticemos con el antagonista antes que con el protagonista, pero sí que creo que el de Pelphrey es un papel mucho más interesante y matizado. Acompaña, además, que la serie sea bastante coral con una buena plétora de secundarios escritos con muy buen tino.

Aquí tenemos un buen acierto del guionista, al tomarse su buen tiempo en explorar sendas familias de los protagonistas y no solo explorar el cómo les afectan sus acciones y tormentos sino también nos abren la puerta a lo suyo propio. Ahí tenemos a Maeve (Emilia Jones), la sobrina de Robbie, y a Emily (Silvia Dionicio), la hija adoptiva de Tom que resultan, desde luego, el mayor ancla emocional de la serie.

Ingelsby pone todo el peso de la serie en el arco emocional. Más allá de los giros propios de la investigación y de algún cliffhanger para mantenernos en vilo, a 'Task' le interesa no quedarse en un "tête-a-tête" en el plano físico, ni siquiera una de esas luchas de psiques. No son personajes cínicos ni en negación enfrentados entre sí y jugando entre ellos, simplemente viven en la desesperanza. Pero donde uno se acoge a esos momentos que alguna vez le causaron felicidad para avanzar, el otro no está ni remotamente interesado en salir de su propia crisis.

Esto no quiere decir que no tengamos ni acción ni conflicto ni tensión, ingredientes claros de 'Task'. Los tiene, y de sobra. Debajo de la apariencia de (gran) serie policíaca, tenemos un (magnífico) drama familiar. Tan emocionante como emocional y dura, como la vida.

