Las 13 mejores películas que ver en HBO Max, desde la aventura familiar más adorable de la historia del cine a la comedia española más delirante

Las streaming wars se están recrudeciendo y, aunque parece que están avanzando hacia la unificación del contenido en uno o dos servicios, los contendientes no sólo son muchos, sino que continúan creciendo progresivamente. Como es comprensible que a uno le pique el bolsillo y que es complicado aflojar mensualmente la cuota de cada una de las plataformas, si tu elegida —o una de tus elegidas— es HBO Max, tenemos cubiertas tus espaldas.

A continuación te proponemos un listado con 13 peliculones que se encuentran en el catálogo del servicio de WarnerMedia —lo llamaremos así por si hay otro rebranding sorpresa— por si te quedas sin opciones o ideas para tu próxima noche de sofá, peli y mantita. Desde maravillas del cine familiar hasta comedias made in Spain, pasando por joyas del musical, el bélico o la ciencia ficción. ¡A disfrutar!

Paddington 2

Vamos a empezar esta lista con la artillería pesada. Con un pequeño milagro que se convirtió merecidamente en la mejor película de la historia en Rotten Tomatoes hasta que un desalmado volvió a darle esa medalla a 'Ciudadano Kane'. 'Paddington 2' no sólo es grandísimo cine familiar; es bálsamo para el alma capaz de tocarte el corazón con una ternura y una delicadeza sobrecogedoras y recordarte que, después de todo, el mundo puede tener un poquito de luz.

Matrix

Siempre lo digo: si estoy haciendo lo que hago ahora y he decidido entregarme mal vivir dedicado en cuerpo y alma la industria audiovisual es gracias a esta joya del cyberpunk contemporáneo. Las hermanas Wachowski despidieron el siglo XX con una visionaria combinación de ciencia ficción y artes marciales que no sólo nos voló los sesos con su filosofía para todos los públicos, sino que se convirtió en un referente para los grandes estudios de Hollywood en múltiples aspectos.

Cantando bajo la lluvia

No diga "musical", diga 'Cantando bajo la lluvia'. Han pasado 71 años desde que se estrenó esta maravilla dirigida por Stanley Donen y Gene Kelly, y continúa siendo tan mágica, brillante y encantadora como el primer día. Sus personajes son entrañables, sus números musicales fascinantes, su tratamiento audiovisual impecable y su peculiar radiografía de la transición al sonoro realmente divertida. Casos como este demuestran que el buen cine no caduca.

Amanece, que no es poco

Hay pocas películas que me hacen engancharme automáticamente y no me despegan de la pantalla hasta que terminan si las pillo por casualidad haciendo zapping, y esta delirante genialidad del maestro Jose Luis Cuerda, que en paz descanse, es una de las privilegiadas. Una comedia no apta para todos los paladares tan delirante como divertida que cuenta con un reparto en estado de gracia y con algunas de las mejores frases de nuestra filmografía. ¡Referente!

Training Day

Pensar en thrillers policiacos contemporáneos me lleva instantáneamente a hacerlo en 'Training Day'. No sólo Denzel Washington y Ethan Hawke están impresionantes como pareja protagonista; la labor de Antoine Fuqua a la dirección es tan sólida como de costumbre, y el libreto de David Ayer demostró que muy pocos cineastas en Hollywood saben describir tan bien ambientes urbanos en los que placas, pistolas, bandas y corruptelas varias son el pan de cada día.

La chaqueta metálica

Puede que no sea la mejor película de la filmografía de Stanley Kubrick —ese puesto es para 'Atraco perfecto', y de ese burro no me bajo—, pero no puedo hacer más que defenderla como una de las mejores películas bélicas de todos los tiempos. Su arriesgada narrativa, dividida en dos claras mitades radicalmente diferentes entre sí, sumada a su inolvidable colección de personajes y a una visceralidad única convierten a 'La chaqueta metálica' en una experiencia de esas que no se olvidan fácilmente.

Dunkerque

Y ya que hablamos de experiencias y de cine bélico, no podemos pasar por alto uno de los mayores logros de la filmografía de Christopher Nolan. Pese a lo terrenal de la propuesta, con 'Dunkerque', el director británico volvió a proyectar sus filias temporales dividiendo la narrativa en tres líneas que se solapan y que dan forma al que, probablemente, sea el ejercicio más preciso en cuanto a ritmo, montaje y tensión de toda su filmografía. Magnífica en todos sus aspectos.

Mad Max Furia en la carretera

No tengo pruebas, pero tampoco dudas, de que 'Mad Max: Furia en la carretera' es la mejor película de acción de la historia. Puede que su narrativa no sea lo más rebuscado del mundo, pero George Miller demostró con esta salvaje delicatessen que, a veces, en la sencillez radica la clave de un gran largometraje. Un viaje de ida y vuelta bruto como él solo, con una realización, un montaje y una dirección de fotografía que serán muy difíciles de igualar por cintas congéneres en mucho, pero que mucho tiempo.

1917

Pocas cosas dan más rabia que una película se escude en el uso del falso plano secuencia para tratar de cubrir sus carencias dramáticas con un truco de ilusionismo. El caso de Sam Mendes y su '1917' no se aplica a esto, porque su narración en tiempo real de una carrera contrarreloj entre las trincheras de la I Guerra Mundial es deslumbrante, intensa y prodigiosa técnicamente. Lo de Roger Deakins, directamente, es de otro planeta.

Seven

Tras su experiencia en 'Alien 3', que no fue demasiado buena, David Fincher volvió a la carga para, esta vez sí, consolidarse como uno de los grandes nombres emergentes en la industria con este thriller modélico que continúa tan fresca como vigente. Tormento psicológico dirigido a las mil maravillas con uno de los antagonistas más icónicos de los últimos tiempos y con un último acto que ha trascendido a la pantalla para abrirse hueco y arraigar en la cultura popular.

El padre

'El padre' llegó a nuestras vidas sin hacer demasiado ruido, pese a contar con dos protagonistas de primerísimo nivel como Olivia Colman y Anthony Hopkins. Lo que no esperábamos, además de que atesorase semejante calidad en términos dramáticos y narrativos, es que esta adaptación de la obra homónima escapase a su condición teatral y brindase uno de los retratos más terroríficos y desasosegantes de la demencia que se han visto en el séptimo arte. Imprescindible.

Dune

Pocas veces un largometraje te pasa por encima del modo en que lo hace la 'Dune' de Denis Villeneuve. Su reparto estelar, su extraordinaria dirección de fotografía —inmenso Greig Fraser—, su milimétrica puesta en escena, su apabullante diseño de producción... todo en esta superproducción la empuja a trascender como la gran space opera cinematográfica de nuestro tiempo; pero si algo la encumbra es el modo en que arte y blockbuster industrial se funden en un solo producto.

El Exorcista

Y, para terminar, la mejor película de terror de la historia. La obra maestra de William Friedkin ya ha cumplido medio siglo, pero el paso del tiempo no ha hecho que pierda un ápice de su capacidad para aterrorizar al respetable. Y es que su naturaleza casi profana y esa capacidad para hacerte pensar que estás viendo algo que ni tan siquiera debería existir no han conseguido ser replicadas por ninguna de sus congéneres en estos 50 años.

