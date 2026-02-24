La adictiva miniserie de Netflix que con 90 millones de visualizaciones en 46 días se ha convertido en una de las más vistas de la plataforma

Hace unos días os comentábamos que 'El botín' se había convertido en la primera producción original de Netflix este 2026 en superar los 100 millones de visualizaciones, convirtiéndose así en una de las películas más vistas de la historia de la plataforma. Hoy toca hacer una nueva parada en 'Él y ella', ya que la adictiva miniserie protagonizada por Tessa Thompson y Jon Bernthal ya es una de las más vistas de todos los tiempos en Netflix.

El enorme éxito de 'Él y ella' en cifras

'Él y ella' suma ya 90,6 millones de visualizaciones en 46 días, lo que incluso le ha permitido superar ya los datos de 'Mi reno de peluche', que alcanzó los 84,5 millones de visualizaciones durante todo el tiempo que aguantó en el top semanal de Netflix. Eso además la convierte en la quinta miniserie más vista de Netflix hasta ahora.

Por delante de 'Él y ella' tenemos a 'Adolescencia' con 142,6 millones de visualizaciones en 91 días, a 'Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer' con 115,6 millones, 'Gambito de dama' con 112,8 millones y 'Engaños' con 98,2 millones. A priori, parece imposible que alcance a las tres primeras, pero sí es posible que acabe superando a 'Engaños' antes de que pasen los 91 días que usa Netflix como métrica.

Eso sí, el empuje de 'Él y ella' ya cotiza claramente a la baja, pues durante la semana del 16 al 22 de febrero solamente sumó 2,9 millones de visualizaciones más. La llegada de nuevas temporadas de títulos tan populares como 'Los Bridgerton', 'El abogado del Lincoln' o 'El agente nocturno' ha sido clave para ello.

No obstante, lo cierto es que los datos acumulados de 'Él y ella' aún son mejores que los de cualquiera de ellas, y es muy probable que así siga cuando acabe su recorrido. De hecho, 'Él y ella' está hasta a punto de superar los datos de la temporada 2 de 'Los Bridgerton', que consiguió en su momento 93,8 millones en 91 días. Y la siguiente cifra a batir después serían los 94,8 millones de la temporada 3 de 'Stranger Things'...

Los que no han quedado tan satisfechos con ella han sido los críticos, ya que un 69% de valoraciones positivas en Rotten Tomatoes tampoco es un dato demasiado espectacular. A cambio, el 7,2 de nota media que consigue en IMDb sí deja claro que, al menos en líneas generales, ha gustado al público, el cual ha destacado especialmente su llamativo desenlace.

Con todo, la historia que cuenta 'Él y ella' está tan cerrada que parece improbable que Netflix intente sacar adelante una temporada 2, pero seguro que en la plataforma van a hacer todo lo posible antes de descartarlo por completo.

En Espinof | Las mejores series de Netflix en 2025

En Espinof | Las mejores películas de Netflix en 2025