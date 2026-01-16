'Él y ella', final explicado del arrollador nuevo thriller de Netflix. Quién es el asesino, qué oculta Anna Andrews y si podría haber una temporada 2 en aire

Este mes ha llegado a Netflix 'Él y ella', un thriller policiaco protagonizado por Tessa Thompson y Jon Bernthal que ya se ha colado entre las series más vistas de la plataforma. Con apenas seis episodios, adapta la novela de misterio de la escritora británica Alice Feeney y todo arranca con un asesinato muy crudo en el pueblo de Dahlonega, Georgia.

Thompson interpreta a Anna Andrews, una presentadora que lo dejó todo tras la muerte de su bebé. Ahora intenta recuperar su antigua vida, empezando por su trabajo, y para volver al ruedo decide ganarse la confianza de la cadena cubriendo un caso en el pueblo en el que nació. Pero resulta que el detective que investiga el asesinato es su marido, interpretado por Bernthal, al que lleva un año sin ver.

¡Atención, este artículo contiene spoilers sobre 'Él y ella'!

Un vistazo a… LAS 10 MEJORES SERIES DE LA DÉCADA (2010-2019)

Todo queda en casa

Jack, el personaje de Bernthal, tiene sus propios motivos para resolver el asesinato de Rachel, la mujer que aparece asesinada brutalmente en el bosque de Dahlonega. Principalmente, porque mantenía una relación sexual con ella, y de descubrirse el pastel Jack se convertiría en el principal sospechoso.

Así que Anna y Jack, cada uno por su lado, van tirando de los hilos para descubrir quién asesinó a Rachel y por qué, pero la cosa se complica cuando aparece una nueva víctima: Helen, la actual directora de un colegio privado. Pronto se descubre que Rachel, Helen, Anna y Zoe, la hermana de Jack, fueron amigas en el colegio cuando eran adolescentes.

Durante toda la serie tenemos ciertas alusiones a que algo ocurrió en el cumpleaños de Anna, cuando cumplió 16 años, a través de comentarios velados, fotografías, grabaciones y flashbacks. En esta época las cuatro parecían las amigas ideales para muchos, e incluso "acogieron" a una compañera marginada, Catherine, quien a ratos también era objeto de bullying por parte de Rachel, Helen y Zoe.

Así que según avanza 'Él y ella' vamos descubriendo que los asesinatos de Rachel y Helen estaban conectados, ya que ambas seguían muy unidas y estaban chantajeando juntas a alguien. El mazazo final llega con el asesinato de Zoe, a quien el propio Jack se encuentra muerta en la bañera de su casa, y se produce la avalancha definitiva que pone en marcha el tramo final de la serie.

Esto viene de lejos

Mientras Jack descubre que Zoe ha sido asesinada y se enfrenta a Priya, su compañera detective, Anna viaja en coche junto a Richard, su cámara, a la casa de sus suegros en la zona. Su reserva en el hotel del pueblo ha sido anulada y ambos planean pasar la noche en la casa del lago, y al llegar y ver las fotos de la familia Anna termina de unir los cabos que le quedaban sueltos: Lexy Jones, su rival en la cadena, en realidad es Catherine, su antigua compañera del colegio.

La cosa se va de madre y escala a toda prisa, con Anna enfrentándose primero a Richard y luego con Lexy, quien finalmente es abatida de un tiro por la detective Priya. Tras una investigación de la casa, se descubre que Lexy es la culpable de los asesinatos de Rachel, Helen y Zoe, quienes se burlaban de ella en el colegio. La policía incluso encuentra varias pruebas contra Lexy en la casa, incluyendo el cuchillo con el que Rachel fue asesinada, y parece que el caso ha llegado a su final.

Aquí es cuando Anna confiesa lo que ocurrió en su dieciseisavo cumpleaños, cuando Rachel, Helen y Zoe prepararon una fiesta lejos del pueblo e invitaron a unos chicos desconocidos. Después de emborracharlas, estos abusaron de Catherine mientras las otras chicas miraban y se reían, con lo que Catherine se ha estado guardando esta experiencia traumática todos estos años y preparando su venganza.

Pero espera, que hay más

Parece que 'Él y ella' ya no tenía nada que contar. A pesar del giro telenovelesco con una antigua amiga convertida en villana (con cambio de nombre y look incluidos), la serie de Netflix se guarda una última sorpresa en la manga.

El último tramo de la serie nos muestra la vida de Jack y Anna un año después del caso de Dahlonega. Ahora Anna ha recuperado su lugar como presentadora y está embarazada de nuevo, además de que Jack y ella vuelven a estar juntos y han adoptado a la sobrina de este. Parece la imagen ideal de una familia unida que se encuentra mejor que nunca, y se encaminan de vuelta al pueblo para pasar tiempo con Alice, la madre de Anna.

Es entonces cuando Anna descubre una carta escrita por su madre, en la que esta reflexiona sobre los sucesos recientes y nos deja un bombazo inesperado: Alice es la verdadera asesina de Rachel, Helen y Zoe. Tras la muerte del bebé de Anna y Jack, Alice trató de lidiar con la tragedia recuperando las viejas cintas de su hija, lo único que le quedaba para mantenerla cerca. Así es como llega a una última cinta, la del cumpleaños de Anna, y se descubre el verdadero pastel de todo lo que pasó aquella noche.

Anna logró rescatar a Catherine, quien salió corriendo y abandonó el lugar a tiempo. Sin embargo, Anna fue violada por los jóvenes mientras sus "amigas" se reían y observaban toda la escena. Para ella han sido más de veinte años de reprimir todo ese trauma, pero su madre lo vive en el presente y decide cobrarse su propia justicia contra las mujeres que hicieron daño a su hija.

Así, 'Él y ella' nos deja un montaje de todo el plan de Alice, y demuestra que, al igual que los personajes de la serie, nunca la tuvimos en cuenta. Alice, una criada y limpiadora, se había vuelto completamente invisible para la gente de Dahlonega, y como una mujer anciana había asumido perfectamente el papel de viejecita vulnerable con demencia. Esto le permitió colarse en donde necesitaba y acercarse a sus víctimas sin que sospechasen nada de ella, y más tarde plantar las pruebas necesarias para culpar a Lexy de los asesinatos.

La miniserie de Netflix nos deja con una última mirada entre madre e hija, con Anna reconociendo todo lo que su madre había hecho por ella e incluso sonriendo. Que, en cierta manera, bien está lo que bien acaba, y Alice se ha salido con la "suya". Su hija ha tenido justicia, aunque sea con décadas de retraso, ha vuelto a reunir a su familia, y además tiene un futuro brillante por delante.

¿Y ahora qué?

Ahora bien, si nos ha gustado la miniserie de Netflix y esperamos una segunda temporada, mejor que sigamos esperando sentados. Igual la plataforma todavía nos pega la sorpresa, pero 'Él y ella' siempre fue concebida como una serie limitada con una trama contenida en una única temporada.

Aunque el final puede dejar un tono un tanto ambiguo, todos los cabos quedan perfectamente atados y todos las preguntas que podíamos tener sobre los asesinatos quedan resueltos con la confesión final de Alice. Tampoco hay más novelas de Feeney que sigan esta trama principal, pero la autora ha publicado más thrillers similares, incluyendo 'Sometimes I Lie' y 'Rock Paper Scissors'.

En Espinof | Las mejores películas de Netflix en 2025

En Espinof | Las mejores series de Netflix en 2025



















