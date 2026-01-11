Sólo tiene 6 episodios y es número 1 de Netflix en 75 países. La miniserie con dos estrellas de Marvel que está arrasando

Año nuevo y éxitos nuevos para Netflix. El último fenómeno de la plataforma es una miniserie de apenas 6 episodios que ya es número 1 en 75 países, según información proporcionada por Flixpatrol. Contar con dos estrellas de Marvel al frente del reparto seguro que ha ayudado a que 'Él y ella' esté arrasando en Netflix.

Un misterio al servicio de Tessa Thompson y Jon Bernthal

'Él y ella' cuenta la historia de Anna, quien lleva una vida recluida en Atlanta, dejando de lado tanto a sus amigos como a su trabajo como presentadora de noticias. Sin embargo, un día se entera de que se ha cometido un asesinato en el pueblo donde creció, por lo que decide ponerse a investigar. Eso no le sienta nada bien al policía encargado del caso, quien la convierte a ella en el objetivo de su propia investigación.

Basada en una novela de la escritora británica Alice Feeney, 'Él y ella' es un proyecto que nació en 2020, pues fue entonces cuando se vendieron sus derechos de adaptación televisiva. Detrás de esa compra estuvo Jessica Chastain, quien finalmente ejerce únicamente como productora ejecutiva en este thriller al servicio de Jon Bernthal y Tessa Thompson.

Estrenada el pasado 8 de enero, en Espinof ya os habíamos avisado de que se trataba de uno de los estrenos imprescindibles de Netflix en el primer mes de 2026. Su éxito instantáneo así lo ha demostrado, aunque en España ha sido rápidamente eclipsada por la llegada de la temporada 4 de 'Machos alfa'.

Por cierto, la crítica ha dictado sentencia y asegura que merece la pena, pues cuenta con un 75% de valoraciones positivas en Rotten Tomatoes. Además, 'Él y ella' también cuenta con el respaldo del público -que una cosa es verla y otra que realmente te guste-, pues actualmente tiene una nota media de 7,3 en IMDb.

En Espinof | Las mejores películas de Netflix en 2025

En Espinof | Las mejores series de Netflix en 2025