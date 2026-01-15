'Él y ella' no me estaba convenciendo del todo, hasta que llegó su giro final. Hoy en Netflix, un adictivo thriller policiaco con espíritu de peli de sobremesa

Tras la resaca de 'Stranger Things', más de uno se ha quedado un poco huérfano remoloneando por el catálogo de Netflix. E igual os ha pasado como a mi, que es más o menos como llegué a 'Él y ella', la nueva miniserie que se acaba de estrenar en la plataforma y que me llamó la atención inmediatamente por su elenco encabezado por Tessa Thompson y Jon Bernthal.

Vuelve a casa (bajo tu cuenta y riesgo)

Más allá de sus protagonistas, 'Él y ella' tiene una premisa muy intrigante. Todo arranca cuando Anna, una presentadora de noticias que dejó su trabajo tras una tragedia familiar, intenta hacerse un hueco de nuevo en su antiguo empleo en Atlanta. Su plan maestro es cubrir a pie de calle un misterioso y cruento asesinato en su pueblo natal, mientras que decide investigar el caso por su cuenta.

Así empieza una carrera a contrarreloj contra el policía encargado de la investigación: su marido, a quien hace un año que no ve y que también tiene sus propios intereses personales para tratar de encontrar al culpable.

'Él y ella' ya ha arrasado en Netflix y en su primera semana ya se encuentra entre lo más visto de la plataforma, y la verdad es que no es ninguna sorpresa. Además de tener el gancho de Thompson y Bernthal, que funcionan de miedo como Anna y Jack, ya desde el primer momento la miniserie sabe perfectamente cómo ir enganchándote con pequeñas dosis de información y revelaciones.

Así, pronto vamos descubriendo más sobre la víctima, Rachel, su relación con Anna y Jack, y los secretos del pasado que van saliendo a la luz según avanzan las investigaciones de cada personaje. Un thriller muy entretenido e ideal para los fans del género, aunque en ocasiones peca de volverse un poco telenovelesco al explorar más los dramas del pasado, y especialmente la complicada dinámica familiar de Anna y Jack.

Si no fuera por su alto nivel de producción y su reparto, que además cuenta con unos Pablo Schreiber y Sunita Mani muy capaces para servir de aliados y contrapuntos a los personajes de Thompson y Bernthal, 'Él y ella' a veces terminaría pareciendo un serial de misterio de sobremesa... Aunque hay que decir que termina de brillar gracias a sus giros finales.

Sin reventar nada, una de sus grandes revelaciones se puede ver venir pero sigue siendo igual de satisfactoria, dejándonos un final bastante digno. Pero es el giro inesperado con el que nos deja el final de la serie que hace que incluso merezca la pena un revisionado.

Ahora bien, es una miniserie de misterio que entra sola y se ve muy a gusto. Tan solo tiene seis episodios, perfecta para ver en una o dos sentadas y que dura justo lo que tiene que durar. Especialmente ahora que parece que Netflix se ha obsesionado con el formato de ocho capítulos y no siempre hace un favor a este tipo de thrillers de investigación.

Así que mientras, en mi opinión, 'La residencia' salió mal parada al alargar el misterio con demasiadas vueltas, 'Él y ella' nos deja un ritmo perfecto y sabe ir a lo que debe. Lo cierto es que la miniserie me ha dejado con ganas de explorar más la bibliografía de Alice Feeney, la autora del libro original. Próximamente desde Netflix también adaptarán su 'Rock Paper Scissors', y como salga la mitad de adictiva que este thriller sé que nos la vamos a comer con pataticas.

