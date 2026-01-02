'Stranger Things' nos deja un final apoteósico y satisfactorio, pero también se queda algo descafeinado. La serie elige el camino más predecible y seguro posible

El final de la quinta temporada de 'Stranger Things' arranca con todo, dándonos lo que cualquiera esperaría de un cierre épico y a la altura. Tenemos el enfrentamiento definitivo contra Vecna, el regreso del Azotamentes y una batalla que se despliega en varios frentes, combinando peligros de todo tipo, una carga emocional importante y sacrificios inevitables.

Hay muertes, despedidas conmovedoras y hasta un monólogo cargado de significado sobre el estado de Hawkins y sus habitantes. En el principio del final, la serie parece decidida a cerrar su historia con intensidad y mucha ambición. Sin embargo, ese impulso se diluye rápidamente cuando el episodio opta por estirarse más de lo necesario, dedicando los cerca de 40 minutos finales a resoluciones de personajes muy previsibles y transformando lo que podría haber sido un cierre memorable en uno que no arriesga demasiado.

Ojo, que a partir de aquí habrá muchos spoilers del final de 'Stranger Things'

Un vistazo a… LAS 10 MEJORES SERIES DE LA DÉCADA (2010-2019)

Largo, correcto y sobre seguro

El mayor problema del último episodio es que toda la tensión acumulada alrededor del enfrentamiento final con Vecna y el Azotamentes ocupa apenas poco más de la mitad del capítulo. Una vez que Robin termina su discurso en la radio, la serie entra en modo epílogo, dedicando mucho tiempo minutos a cerrar cada arco narrativo de la forma más tradicional posible. Aunque resulta reconfortante ver a los personajes más queridos alcanzar la paz que tanto ansiaban, muchas de estas escenas podrían haberse condensado en un montaje sin afectar el impacto emocional y sin caer en lo repetitivo.

Los hermanos Duffer parecen confiar plenamente en el apego del público hacia los personajes, apostando a que el simple hecho de mostrar su futuro será suficiente. De esta manera, vemos a Dustin brillar en la graduación, Lucas y Max que siguen juntos, Will viviendo libremente siendo él mismo y Mike canalizando su dolor por Eleven a través de la narración y el rol de Dungeon Master. Por otro lado, Hopper y Joyce avanzan hacia una vida juntos, mientras Nancy, Jonathan, Steve y Robin encuentran su propio camino.

El problema no es que estos finales sean felices, sino que son demasiado obvios. La serie elige sistemáticamente la opción más fácil, evitando cualquier giro que realmente incomode o sorprenda. Incluso el destino de Eleven queda envuelto en una ambigüedad optimista que suaviza su sacrificio y refuerza la sensación de que 'Stranger Things' prefiere despedirse sin arriesgar.

Algunas preguntas sin responder

Además, hay una gran cantidad de preguntas que la serie simplemente elige ignorar. El hecho de que se retiren de repente los militares y la Dra. Kay, la falta de consecuencias tras la supuesta muerte de Eleven o el destino de algunos personajes secundarios son cuestiones que no se explican. Y es muy frustrante que, después de dedicar tanto tiempo a atar cabos, se pasen por alto algunas cuestiones que también son interesantes.

En cuanto a las muertes, el resultado es sorprendentemente tibio para una serie conocida por sus golpes emocionales. Después de insinuar la posible caída de Eleven y Kali, el final confirma solo dos muertes relevantes: la de la mencionada Kali, un personaje secundario cuyo destino era fácilmente predecible, y la de Vecna, un villano condenado desde el inicio. Para una serie que nos marcó con pérdidas como las de Barb, Bob, Billy o Eddie, este desenlace se queda descafeinado.

La muerte de Kali, en particular, deja un sabor amargo, porque significaba traer de vuelta a uno de los pocos personajes que aportaban diversidad. Y Vecna, por su parte, recibe un final brutal pero que muchos esperábamos, y los intentos de humanizarlo no logran compensar la magnitud de sus crímenes. Al final, la carga emocional recae sobre Eleven, que atraviesa múltiples falsas muertes solo para terminar en un exilio voluntario disfrazado de final feliz que sabe a poco después de todo lo que ha sufrido a lo largo de la serie. Un cierre correcto, sí, pero que queda muy lejos del impacto que muchos esperábamos tras pasar casi una década en Hawkins.

En Espinof | El actor que interpreta a Vecna en 'Stranger Things' revela en qué persona real se inspiró en la temporada 5: "Tenía que haber ese nivel de sectarismo"

En Espinof | Los creadores de 'Stranger Things' explican la escena clave de Jonathan y Nancy en la temporada 5: "Su relación es más complicada que la de otros adolescentes"