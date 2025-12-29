Los creadores de 'Stranger Things' explican la escena clave entre Jonathan y Nancy en la temporada 5: "Su relación es más complicada que la de otros adolescentes"

La quinta temporada de 'Stranger Things' sigue empeñada en poner a sus personajes contra las cuerdas, tanto en el plano sobrenatural como en el emocional, y los últimos episodios de la entrega no han dejado de hacerlo. Sin embargo, en medio del caos del Mundo del Revés, la serie se ha permitido dejarnos uno de esos momentos íntimos que marcan algunas de las dinámicas que parecían más férreas en la serie.

Nancy Wheeler (Natalia Dyer) y Jonathan Byers (Charlie Heaton) protagonizan una escena cargada de confesiones, tensión y sentimientos acumulados durante mucho tiempo. Lo que comienza como una despedida ante una muerte aparentemente inevitable se transforma en una revelación que, por un instante, parece apuntar hacia un futuro juntos… solo para que la realidad, dentro y fuera de la ficción, termine imponiéndose.

Un vistazo a… LAS 10 MEJORES SERIES DE LA DÉCADA (2010-2019)

Una confesión al borde del abismo

Atrapados en el laboratorio de Hawkins en el Mundo del Revés, con una sustancia líquida y viscosa acumulándose en la habitación, Nancy y Jonathan creen que están a punto de morir. Es un momento crítico y crucial en el que saldrán a la luz algunas confesiones que se habían guardado.

Nancy confiesa que no soporta la música de The Clash, Jonathan admite que detesta leer los artículos de Nancy y al final reconoce también que nunca solicitó el puesto en Emerson, algo que ella, en el fondo, ya sabía. Es entonces cuando Jonathan aprovecha para sacar el anillo de compromiso que llevaba días escondiendo y lanza lo que él mismo define como una "antipropuesta": "Creo que ya he metido bastante la pata contigo y estaría bien que al final saliéramos bien de esta. Nancy Wheeler, ¿no te casarías conmigo?".

Nancy acepta la propuesta y le dice que le quiere, sellando el momento con una promesa que parece definitiva para ambos. Poco después, los dos descubren que el líquido se ha endurecido a su alrededor y que, contra todo pronóstico, van a sobrevivir. La escena funciona como un falso cierre, un espejismo de estabilidad en una temporada que se ha caracterizado por romper con las expectativas y cuestionar los finales felices tradicionales dentro del universo de la serie.

Sin embargo, fuera de la pantalla, los creadores de la serie se encargaron de desmontar cualquier ilusión. En declaraciones recogidas en la revista People, Matt y Ross Duffer confirmaron que Nancy y Jonathan no están comprometidos. "Eso es una ruptura. Están rompiendo", dice Matt Duffer sin rodeos y explica que esta decisión venía gestándose desde hace tiempo:

"Es difícil recordar cuándo surgió la idea exactamente, pero creo que nosotros -y los guionistas- sentíamos que Nancy necesitaba ser independiente y tener la oportunidad de encontrarse a sí misma. O sea, ¿cuánta gente acaba con su novia o novio del instituto?"

También reconoce que su relación es "un poco más complicada que la de los estudiantes de instituto normales" y Ross Duffer añade que es un "vínculo traumático".

