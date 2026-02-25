HOY SE HABLA DE
Estrenos (25 de febrero). 55 series, películas y documentales en Netflix, Prime Video, HBO Max, Disney+, Movistar Plus+, Filmin, Apple TV y SkyShowtime

Regresan los titanes de 'Monarch', 'El protector' y muchos más

Monarch Legacy Of Monsters Photo 020204 Jpg Photo Modal Show Home Large
Vaya tiempo inusual que estamos teniendo en febrero y estos cambios de clima están pasando algo de factura en forma de catarro. Pero no hablemos más de mí, es momento de que, como cada semana, nos pongamos a repasar las novedades más destacadas del streaming. 

Un total de 55 series, películas y documentales nuevos que llegan a NetflixPrime VideoFilmin, Movistar Plus+, Apple TV, HBO Max, SkyShowtime y Disney+.

El cineclub

Comedia romántica protagonizada por Aimee Lou Wood con la historia de dos amigos de la universidad inseparables que se reúnen para recrear en su garaje clásicos del cine. Será la próxima mudanza de Noa, mientras que Evie se ve recluida en casa de su madre, lo que obligue a replantearse las cosas.

  • Estreno el jueves en Movistar Plus+

Girl Taken (Baby Doll)

Thriller emocional de seis episodios con la historia del secuestro de una chica por parte de un profesor muy querido en la comunidad. Lily logra escapar después de años de abusos y descubre cómo la libertad no significa el final del trauma.

  • Estreno el jueves en SkyShowtime
Todos los estrenos

Netflix

Disney+

Movistar Plus+

  • El cineclub (jueves)
  • Cuerpos locos (domingo)
  • Los domingos (viernes)
  • Khadija Amin: ¿dónde están mis hijos? (jueves)
  • Spinal Tap II: el final continúa (miércoles)

Filmin

Todos el viernes, salvo especificado lo contrario

SkyShowtime

Otros

Si aún así andas algo dubitativo sobre qué ver, aquí tenemos nuestros rankings con las mejores series y las mejores películas de 2025. Además, yéndonos por lo mejor de las plataformas en 2025, estas son las películas y series más destacadas de Netflix; nuestras series y películas favoritas de HBO Max; las series y películas más top de Prime Video. Y si os gusta la animación, estas son las mejores películas de animación de 2025 y las mejores series de anime.

