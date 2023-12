El brutal final de la mejor trilogía de acción de la historia del cine regresa con su versión más impresionante: así es el ansiado steelbook de 'The Equalizer 3'

En 2023 ha tocado decir adiós al Robert McCall de Denzel Washington, uno de los héroes de acción más carismáticos del cine reciente de Hollywood. El lanzamiento de 'The Equalizer 3' sirvió para dar punto final a una estupenda trilogía -mi favorita sigue siendo la segunda, especialmente por ese sublime tercer acto-, y por más que pienso no se me ocurre ninguna otra dentro del género que la supere -y lo siento, pero no me vale elegir convenientemente como trilogía a tres entregas de una saga con más partes-.

Tras su paso por cines, ahora ha llegado el punto de ponernos hacernos con 'The Equalizer 3' en formato físico, ya que Sony ya la ha puesto a la venta en España. La película puede conseguirse tanto en dvd a 17,95 euros, como en blu-ray por 19,95 euros, en Ultra HD por 24,95 euros y una edición limitada en caja metálica al precio de 32,95 euros.

En Espinof hemos recibido una copia del steelbook distribuido por Arvi para hacer un análisis del mismo y ver si merece la pena hacerse con esa caja metálica, siendo la primera de la franquicia que llega así a nuestro país con su versión en 4K. Tal y como digo siempre en estos artículos, mi equipo no es el mejor para valorar a fondo la calidad de imagen y sonido del UHD de 'The Equalizer 3', pero ahí no tengo la más mínima queja de lo que nos ofrece Sony -la cosa quizá cambie para los defensores acérrimos del doblaje, ya que el audio original en inglés se presenta en una pista en Dolby Atmos, mientras que para el castellano se opta por una pista DTS-HD Master Audio 5.1-.

El steelbook

Por desgracia, en esta ocasión no puedo hacer una comparativa con los steelbooks de las dos primeras entregas -algo que sí pude hacer en el caso de la trilogía de 'Guardianes de la Galaxia' o incluso entre los dos diferentes ediciones en caja metálica de 'Barbie'-, ya que no me hice con ellos en su momentos, así que toca centrarse en exclusiva en lo que ofrece el de 'The Equalizer 3':

A lo largo del mundo se han puesto a la venta al menos tres versiones diferentes en caja metálica -aquí podéis ver uno de ellos y aquí el otro-. El que ha llegado a España quizá sea el más recargado en la parte frontal, pero se nota que el diseño está pensado como un todo y luce mucho más con la caja abierta. Por mi parte, encantado con lo que podemos comprar en nuestro país.

Ahí tenéis una imagen de la parte frontal del steelbook, totalmente centrada en el personaje interpretado por Washington.

Ahí tenéis el canto, que al final es lo que vais a ver más a menudo en vuestra colección. Curioso que esté integrado dentro de la imagen global y que incluya diferentes elementos de la misma tanto en la parte superior como en la inferior. Eso sí, el título se distingue perfectamente.

Y aquí la parte trasera con más detalle, que a su manera sirve para recordarnos que la acción transcurre en Italia.

Por su parte, la parte interior quizá decepciona ligeramente, no tanto por el diseño como porque los colores no tengan la suficiente intensidad para resaltar a ese Robert McCall entre sombras antes de pasar a la acción que vemos arriba a la izquierda.

Por último, Sony ha optado por diferenciar las imágenes utilizadas para ilustrar ambos discos. A la izquierda tenéis la versión en UHD 4K, mientras que a la derecha el disco en blu-ray. Ambos se incluyen en esta edición, pero también en la edición sencilla en Ultra HD.

Los contenidos adicionales

Todos los extras de 'The Equalizer 3' se encuentran únicamente en el disco blu-ray, ya que no hay ni rastro de ellos en la versión en 4K. Esto no es una práctica extraña con este nuevo formato, pero lo primero que delata es la ausencia de un audiocomentario. Además, tampoco se incluye ese Modo Venganza que tenían las dos primeras entregas y que eran de lejos el mejor extra. Eso sí, eso no quiere decir que esta tercera entrega vaya escasa de contenidos adicionales:

Por un lado, 'The Equalizer 3' ofrece 5 featurettes que comentan diferentes aspectos de la película: 'Hermanos de sangre: La colaboración entre Denzel Washington y Antoine Fuqua' (6:30) no es nada del otro mundo y se centra en el vínculo entre el protagonista y el director de la película, mientras que 'Tres, dos, uno... acción' (6:03) se centra en el rodaje de las escenas de acción, con varias declaraciones de Liang Yang, el coordinador de especialistas. Más interesante que la anterior pieza documental (y también que las que comentaré a continuación), la principal pega es que pedía a gritos más tiempo para profundizar más en uno de los puntos fuertes de la función.

(6:30) no es nada del otro mundo y se centra en el vínculo entre el protagonista y el director de la película, mientras que (6:03) se centra en el rodaje de las escenas de acción, con varias declaraciones de Liang Yang, el coordinador de especialistas. Más interesante que la anterior pieza documental (y también que las que comentaré a continuación), la principal pega es que pedía a gritos más tiempo para profundizar más en uno de los puntos fuertes de la función. La tercera featurette se titula 'Robert McCall: Un hombre querido' (6:33) y presta atención al personaje interpretado por Washington y a cómo se ha convertido en un héroe con el que el público puede sentirse identificado por ser alguien que se centra en ayudar al hombre de a pie. En 'Denzel y Dakota: La reunión' (5:06) se nos recuerda que los protagonistas de la sensacional 'El fuego de la venganza' vuelven a coincidir aquí, comentándonos además que la hija de Washington fue al colegio con Fanning, pero es ella la que tiene más presencia aquí, notándose que realmente estaba deseando volver a trabajar con el actor. Por último, 'Postales de la costa de Amalfi' (5:30) nos habla de la zona de Italia donde se rodó la película, como que se grabó en el pueblo más pequeño de dicho país.

El contenido adicional estrella es una recopilación de 9 escenas eliminadas (18:22) que también pueden verse de forma individual. Las más llamativas y extensas son dos que se centran en la relación entre los personajes interpretados por Washington y Gaia Scodellaro . La primera sirve para que el vínculo entre ambos se desarrolle y el segundo con la intimidad entre ambos más estrecha, hasta el punto de que a partir de cierto momento se prescinde de los diálogos sin que por ello dejemos de enteramos de lo que sucede. Luego hay otras escenas más intrascendentes -hay un par que rondan los 30 segundos de duración-, pero incluso ahí se nota que formaban parte de la película, pues todas ellas están pulidas hasta el último detalle y seguramente se quedaron fuera por una cuestión de ritmo.

(18:22) que también pueden verse de forma individual. Las más llamativas y extensas son dos que se centran en la relación entre los personajes interpretados por Washington y . La primera sirve para que el vínculo entre ambos se desarrolle y el segundo con la intimidad entre ambos más estrecha, hasta el punto de que a partir de cierto momento se prescinde de los diálogos sin que por ello dejemos de enteramos de lo que sucede. Luego hay otras escenas más intrascendentes -hay un par que rondan los 30 segundos de duración-, pero incluso ahí se nota que formaban parte de la película, pues todas ellas están pulidas hasta el último detalle y seguramente se quedaron fuera por una cuestión de ritmo. Por último, también se incluye el vídeo con letra de 'Monster' (3:21), la canción de Jacob Banks. Una mera curiosidad que utiliza imágenes de la película y que tiene todo el sentido del mundo que esté aquí, pero tampoco aporta gran cosa.

En definitiva

Un steelbook muy recomendable para todos aquellos que disfrutaron con la película y prefieren tenerlas a su alcance en lugar de confiar en los catálogos de las plataformas de streaming. Eso sí, es una lástima que no se haya podido incluir ese Modo Venganza que tenían las dos primeras entregas, pero imagino que la huelga de actores en Hollywood llevó a que fuese imposible contar con Denzel Washington para participar en ella.

