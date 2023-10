La mejor película de superhéroes de los últimos años contraataca con una versión imprescindible para sus millones de fans: así es el anhelado steelbook de 'Spider-Man: Cruzando el Multiverso'

Este 2023 hemos podido ver varias películas de superhéroes que merecen la pena, desde el gran cierre que daba James Gunn a su trilogía con 'Guardianes de la Galaxia 3' hasta la muy entretenida 'Flash' que, por desgracia, fracasó a lo bestia en taquilla. Tampoco me olvido de 'Blue Beetle' y su estimulante toque latino al universo DC, pero todas ellas se quedan por detrás de 'Spider-Man: Cruzando el Multiverso', pues estamos directamente ante la mejor película de superhéroes de los últimos años.

Tras su exitoso paso por cines -logró unos ingresos mundiales de 689 millones de dólares-, 'Spider-Man: Cruzando el Multiverso llega ahora en formato físico, estando disponible tanto en dvd como en blu-ray y UHD 4K. La edición que nos interesa ahora es el anhelado steelbook editado por Sony y distribuido por Arvi con un precio de salida de 32,95 euros, 8 euros más que la edición equivalente en la habitual caja de plástico.

Obviamente, es la presentación lo que realmente justifica esa diferencia en el precio y ahora vamos a hacer un repaso profundo a la misma para que podáis valorar por vosotros mismos si os compensa pagar ese sobreprecio. Además, como siempre hago en estos artículos, haré un pequeño repaso a los contenidos adicionales, una de las principales ventajas del formato físico respecto a verlas en streaming.

El steelbook

El diseño exterior es muy colorido, siguiendo así la línea de la propia película, utilizando en la parte frontal una ilustración de Ashraf Omar, que ya sirvió para unos de los carteles lanzados antes de su estreno en salas, y en la posterior una en la que solamente vemos a Miles y los edificios invertidos. A continuación podréis ver mejor cada una de ellas de forma aislada:

Obvio que algunos espectadores preferirán otros diseños utilizados durante la campaña promocional, pero yo creo que pocas pegas hay que ponerle.

Para el canto se ha optado por una solución más sobria en la que se puede leer el título de la película en la parte intermedia y el logo de Sony abajo del todo. Por desgracia, no llegué a hacerme en su momento con alguna de las ediciones en caja metálica que se lanzaron en su momento de 'Spider-Man: Un Nuevo Universo', pero un cambio destacable para mal es que en esta ocasión no se incluye un artbook con ilustraciones y diseños de la película.

No me olvido tampoco del diseño interior, donde han optado por algo más sencillo con la única presencia de Miles, además en el hueco reservado a los discos. Ahí sí se habría agradecido una gran explosión de color o un diseño más elaborado, pero cumple con creces

Justo encima de estas líneas podéis observar el diseño de los discos -arriba el de la versión en 4K y abajo el blu-ray-, donde yo al menos me conformo con que no hagan esa solución cutre de poner todo el fondo de un color -lo más habitual es que el azul-, el título y la información legal por encima y fuera. Y es que eso da la sensación de ser casi un disco que has grabado tú en tu casa.

Los contenidos adicionales

La edición de 'Spider-Man: Cruzando el Multiverso' promete una dosis generosa de contenidos adicionales, los cuales yo agrupo en cuatro grupos distintos:

1) Un audiocomentario en el que participan los directores Justin K. Thompson, Joaquim Dos Santos y Kemp Powers y los coguionistas y productores Chris Miller y Phil Lord. No es uno de los mejores que haya escuchado, pero sí ofrecen detalles y anécdotas curiosas como el hecho de que tuvieron que eliminar una estatua de Blas de 'Barrio Sésamo' en una escena porque llamaba mucho la atención, algún apunte sobre lo que podemos esperar en la próxima entrega o el hecho de que el Spider-Punk, el Buitre y Spider-Byte fueron los personajes más complicados de animar. Es el único extra que se encuentra tanto en el disco en blu-ray como en el de 4K UHD, ya que los restantes aparecen únicamente en el blu-ray.

2) 10 piezas documentales sobre diferentes aspectos de la película que suman más de 90 minutos. Ninguna de ellas es muy extensa y el interés varía según lo que te motive el apartado específico que cubra cada uno de ellos. Por ejemplo, yo disfruté especialmente con 'A través del cómic-verso' (8 minutos y 3 segundos), en el que se repasa la aportación de diferentes artistas del mundo de la viñeta como Kris Anka, Rick Leonardi, Dan Slott y Brian Stelfreeze a la película o 'El amistoso Spider-reparto' (13 minutos y 9 segundos), en las que los diferentes actores que prestaron voz a sus personajes hablan sobre la experiencia. Bueno, todos los que se mencionan no, pues no cuenta con declaraciones de Shea Wigham o Jason Schwartzman. También resulta curioso el repaso a multitud de easters eggs incluidos en la película en 'Arañas oscuras y tesoros ocultos' (5 minutos y 39 segundos), aunque lo suyo sería verlos todos, ya que el más extenso, 'Creación de la última película de Spider-Man', cuyo título creo que ya es suficientemente explicativo, no se va más allá de los 14 minutos y 49 segundos.

3) Una única escena eliminada titulada 'Llamada de Miguel' (5:39) curiosa pero que tampoco aporta gran cosa, y que además se debió descartar en una fase muy temprana de desarrollo, ya que no fue más allá de la fase de animática. Si tenéis curiosidad por verla, la tenéis disponible aquí.

4) El menos llamativo de todos es un extra que se resume con el título 'Videos con letras' (4 minutos y 33 segundos) que incluye los videos de dos de los temas musicales que suenan en la película, en concreto, los de 'Anhilate' y 'Calling'.

Lo que sí eché en falta fue alguna alusión o explicación más elaborada al hecho de que se estrenaron diferentes versiones de la película hasta que se llegó a un montaje definitivo que es el que tenemos disponible aquí. Habría sido muy interesante ver cómo se profundizaba en ello y también poder comprobar esas pequeñas diferencias que ahora caerán en el olvido.

En resumen

Hace tiempo que no se estilan los extras extensos y profundos, pero lo que ofrece 'Spider-Man: Cruzando el Multiverso' es más que suficiente para pensar que no se trata de una primera edición para lanzar otra mucho más elaborada en el futuro. De hecho, Sony ofrece bastante más aquí de lo que solemos encontrar últimamente en el caso de Disney con Marvel.

En lo referente al steelbook, una cosa que me encantó de la película fueron sus diseños y su riqueza, algo que queda en todo momento patente por su apariencia exterior. Ya por dentro quizá han pisado demasiado sobre seguro, pero bueno, al menos han incluido una imagen en lugar de dejarlo vacío, que recuerdo algún que otro steelbook que optó por esa solución.

Dicho esto, creo que esta edición es imprescindible para todos aquellos que disfrutasen con ella y sigan comprando formato físico. Obviamente, no es tal maravilla que te haga pasar por casa si ya renunciaste a él, pero si no es el caso...

