La mejor película de superhéroes de 2023 en acción real regresa con su versión más completa para despedir a estos geniales personajes de Marvel: así es el deseado steelbook de 'Guardianes de la Galaxia 3'

La despedida de James Gunn del Universo Cinematográfico de Marvel se produjo con 'Guardianes de la Galaxia 3', una estupenda película que sirvió para dar cierre a su trilogía sobre este peculiar grupo de superhéroes. Por ahora es la producción de Disney más taquillera de lo que llevamos de 2023 y también su mayor alegría económica en un año plagado de decepciones o fracasos económicos.

Ahora la película realiza su debut en formato físico con el lanzamiento de 'Guardianes de la Galaxia 3' en España tanto en dvd como en blu-ray y Ultra HD. En Espinof vamos a hacer un repaso a la edición limitada en caja metálica de la película de James Gunn, sin duda la más recomendable tanto para los coleccionistas como para los amantes de estos personajes de Marvel.

El steelbook de 'Guardianes de la Galaxia 3' en España tiene un precio de 32.99 euros, lo habitual en este tipo de lanzamientos por parte de Disney. Como siempre digo en otros análisis de este tipo, no cuento con el equipo apropiado para hacer un análisis en profundidad de la calidad sonora y visual de la película, pero lo que he podido ver y escuchar luce impresionante, tanto en el blu-ray como en la versión en 4K. Eso sí, siempre mejor echando mano de la pista en Dolby Atmos que se incluye solamente en su versión original en inglés.

El steelbook

En la parte frontal del estuche metálico encontramos un cartel que no está sacado de ninguno de los posters principales utilizados durante la campaña promocional de la película, mientras que la trasera está dedicada en exclusiva a Rocket, el auténtico alma de 'Guardianes de la Galaxia 3'. Es un diseño bastante vistoso en ambos casos al que por mi parte no tengo la más mínima pega que ponerle en sí mismo.

La parte interior también cumple con creces con una imagen de todos los integrantes de este genial grupo de superhéroes.

Por si os habías quedado con la duda, así es como se ve junto a los steelbooks de las dos anteriores entregas puestos a la venta en España. Es el más colorido con diferencia, y también en el que aparecen un mayor número de personajes. Los habrá que quizá querrían una mayor continuidad en los diseños, pero yo creo que así cada una resalta de forma individual.

Una vez abiertos por steelbooks, se ven así. Y ahí sí que tengo claro que el de 'Guardianes de la Galaxia 3' sale ganando con respecto a la caja metálica de las dos anteriores entregas. Pasemos, ahora sí, a las pegas que tengo en lo referente a la continuidad.

Las tres incluyen una pequeña funda de cartón para proteger un poco mejor el estuche metálico y de paso incluir en la parte trasera más información sobre los contenidos adicionales. Eso sí, en el caso de 'Guardianes de la Galaxia 3' hay un pequeño cambio, pues el cartón se extiende un poco hacia la parte delantera e incluye un par de adhesivos para pegarse al steelbook.

Por mi parte, no me molesta tanto el cambio en sí como que los adhesivos llega un punto en el que se desprenden con facilidad -de hecho, con despegarlo una vez, ya tarda apenas unos segundos en despegarse por mucho que intente que se sujete bien-. No es un problema cuando esté en la estantería junto al resto de títulos, pero sí puede ser una molestia cada vez que lo saques de allí para volver a verla o echar un vistazo a los extras.

Además, en Disney deberían haberse trabajado un poco más la continuidad en la parte lateral: 'Guardianes de la Galaxia 3' es la primera que incluye en el título en el lomo y ni siquiera el logo de Marvel está en la misma posición en las tres.

Los discos

En principio, el diseño de los discos en sí mismos es algo irrelevante, pero en el caso de 'Guardianes de la Galaxia 3' hay una mejora sustancial respecto a las dos anteriores entregas, tal y como se demuestra en las dos siguiente imágenes:

Hasta ahora, los discos eran de los más sosos, con un fondo azul y sin aportar nada más en lo visual. Por suerte, Marvel cambió eso hace tiempo y en 'Guardianes de la Galaxia 3' tenemos una nueva prueba de ello, con Groot siendo el protagonista en el blu-ray y Rocket en la versión en 4K. Tampoco costaba tanto hacerlo y queda mucho mejor.

Los contenidos adicionales

En este caso he de advertir que no hay ningún tipo de extra exclusivo en la edición en caja metálica, por mucho que sea una práctica que ciertas distribuidoras recuperen de tanto en tanto -por ejemplo, el steelbook de 'The Batman' era la única edición de la película en España que incluía un segundo blu-ray dedicado a los extras-.

De hecho, la mayor sorpresa es que el disco en Ultra HD no incluye ninguno, ni siquiera el audiocomentario de James Gunn que sí está en el blu-ray. Un error de bulto a mi juicio, ya que para escuchar el audiocomentario tienes que ponerte la película en una calidad inferior a la del otro disco que se incluye en el steelbook. Dicho esto, repasamos todo los extras incluidos aquí:

Audiocomentario de James Gunn : cubre toda la película, desde el comienzo hasta la segunda escena post-créditos, y es un repaso detallado y muy interesante de todo tipo de detalles de 'Guardianes de la Galaxia 3', desde cómo se eligió a Chukwudi Iwuji para dar vida a el Alto Evolucionador -Gunn tenía en mente ofrecer el papel a un gran estrella de Hollywood, aunque sin concretar quién era, hasta que coincidió con Iwuji en 'El Pacificador'-, la curiosa aportación de la hija del montador, el motivo por el que no pudo que Blurp fuera un gato o la afirmación de que para Groot, Gamora es su madre.

: cubre toda la película, desde el comienzo hasta la segunda escena post-créditos, y es un repaso detallado y muy interesante de todo tipo de detalles de 'Guardianes de la Galaxia 3', desde cómo se eligió a para dar vida a el Alto Evolucionador -Gunn tenía en mente ofrecer el papel a un gran estrella de Hollywood, aunque sin concretar quién era, hasta que coincidió con Iwuji en 'El Pacificador'-, la curiosa aportación de la hija del montador, el motivo por el que no pudo que Blurp fuera un gato o la afirmación de que para Groot, Gamora es su madre. Piezas documentales. Tenemos dos breves documentales. El primero es 'Todo queda en familia' (11:08), un correcto repaso a toda la saga, desde el hecho de que en su momento era unos desconocidos para el gran público hasta la visión de Gunn o la aportación del resto del reparto. El segundo se titula erróneamente en España como 'Enemigos extraordinarios' (9:25), y no lo digo por capricho, ya que debería llamarse 'Creando a Rocket Racoon' -así aparece en el cartón protector que se incluye-, y ya podéis imaginaros el contenido. Lo más interesante seguramente sea cuando habla de qué llevó a que Gunn contratase a Bradley Cooper para poner voz al personaje, y la pequeña decepción llega por reutilizar otra declaración de Gunn ya escuchada en 'Todo queda en familia'. Aquí sí que se hubiese agradecido un 'Cómo se hizo' mucho más elaborado, para que se sintiera como algo más especial dada su condición de final de una época.

Tomas falsas (5:59). Una simpática recopilación de meteduras de pata durante el rodaje de la película. Destaca sobre todo un momento con James Gunn haciendo el ganso y distrayendo a Pom Klementieff.

(5:59). Una simpática recopilación de meteduras de pata durante el rodaje de la película. Destaca sobre todo un momento con James Gunn haciendo el ganso y distrayendo a Escenas eliminadas (8:27). Se incluyen ocho, y queda claro que en algunos casos se tomó la decisión de prescindir de ellas antes de que visualmente estuviesen acabadas del todo. Van desde lo intrascendente -un gag cortado por buenas razones- hasta aspectos más reveladores, como en la que vemos cuál es el destino del Alto Evolucionador al final de la película. Eso sí, la más divertida es una que protagonizan Star-Lord y Drax con una Mantis cada vez más desesperada intentando pasar desapercibida.

Impresiones finales

La única pega importante que pudo ponerle al steelbook de 'Guardianes de la Galaxia 3' es que le habría venido bien tener más extras, ya que estos habrían servido para redondear una estupenda edición de la mejor película que James Gunn ha hecho para Marvel. Y lo digo sin querer desmerecer a las dos anteriores, en especial a la estupenda primera entrega.

Una caja metálica atractiva visualmente en la que quizá fallan ciertos detalles de continuidad en el diseño -pero si soy justo, todos deberían haber sido como aparecen aquí-, pero no dudo de que se trata de un título que tiene que estar en la colección de todos los amantes de Marvel, incluyo en la de aquellos que estén un poco desencantados con el rumbo tomado por el estudio tras 'Vengadores: Endgame'.

