¿Merece la pena el steelbook de 'The Batman'? Así es la edición limitada, qué aportan todos los extras del disco exclusivo y más detalles

No cabe duda de que 'The Batman' es una de las películas más importantes de lo que llevamos año. La aventura protagonizada por Robert Pattinson arrasó en taquilla antes de dar el salto a HBO Max y hoy 10 de junio al fin realiza su debut en formato físico en España, apareciendo a la venta tanto en dvd como en blu-ray y ULTRA HD.

En Espinof vamos a hacer una parada en la edición limitada en caja metálica que Warner pone a la venta en nuestro país al precio de 29,95 euros y que apunta a convertirse en un steelbook muy cotizado entre los coleccionistas. El repaso será similar al realizado en el caso de 'Spider-Man: No Way Home', dando especial importancia tanto a su diseño como a los contenidos adicionales que se incluyen únicamente en esta edición. Y es que la calidad visual y sonora de la película son extraordinarias -ni punto de comparación posible con verla en HBO Max, sobre todo teniendo en cuenta su particular y oscura fotografía-, pero eso ya lo tenéis también en la edición sencilla en ULTRA HD, donde hay menos urgencia por comprarla.

El diseño

Lo primero que conviene dejar claro es que existen varios diseños en caja metálica diferentes a lo largo del mundo. A España nos llega por ahora únicamente el segundo de la imagen superior, y aclaro esto porque, por ejemplo, Warner sí que lanzó dos steelbooks diferentes cuando puso a la venta 'Joker' en nuestro país.

Una vez abierto y sacados los tres discos -uno con la película en ULTRA HD, otro en blu-ray y otro en exclusiva para los contenidos adicionales-, queda lo que podéis ver en estas imágenes. En el exterior resulta elegante y en consonancia con el estilo de la película, presentando a Batman en la imagen frontal y a Catwoman en la trasera. Además, en el interior encontramos una imagen de la imponente versión del Batmóvil elegida para la ocasión por el cineasta Matt Reeves. No es el mejor steelbook de mi colección, pero sí uno que me alegro de tener.

Por otro lado, me temo que no tengo ediciones en caja metálica de otras películas de Batman, por lo que he creído que la mejor comparación posible era con 'Joker', otro largometraje ajeno al Universo Extendido de DC y con unas inquietudes más en la línea de 'The Batman'.

Como podéis comprobar, los estilos de ambos encajan muy bien juntos, siendo quizá lo más problemático el hecho de cómo aparece el título de ambas películas en el lateral del steelbook. Pienso sobre todo en aquellos que sean más maniáticos y prefieran que las palabras vayan en la misma dirección, pero bueno, al final son personajes opuestos entre sí, lo cual incluso puede servir como justificación, con uno tirando hacia el lado del mal y otro el del bien.

Los extras

Warner ha decidido que el disco dedicado a los contenidos adicionales se incluya únicamente en esta edición en caja metálica. Es posible que lo recupere para reediciones posteriores, que no dudéis que alguna habrá, pero ahora mismo esas más de 2 horas de extras están presentes solamente aquí. Por mi parte, me gustaría estructurar el repaso a los extras en tres partes diferentes que expongo a continuación:

1) Documentales breves. Hay hasta nueve piezas breves que indagan en aspectos más concretos de la película, desde los orígenes de la película en 'The Batman: Genesis' (6:09) hasta las creación de Enigma en 'Vengeance Meets Justice' (8:04) o cómo Zo¨ë Kravitz se transformó en Catwoman en 'Becoming Catwoman' (8:36). No son especialmente profundos, pero sí se nota un mimo para hacerlos que le permite tener un interés mucho mayor a lo habitual en este tipo de featurettes.

También se incluyen 'Looking for Vengeance' (4:57), sobre el origen de las motivaciones de Batman, desvelándose que Matt Reeves quería que el boxeo fuese un gran vínculo entre Alfred y Bruce pero que finalmente no lo incluyó en la película, un repaso a las particularidades del vehículo del protagonista en 'The Batmobile' (10:51), un repaso a la importancia del tono realista en 'Unpacking the Icons' (5:47) o un conseguido repaso al proceso de transformación física de Colin Farrell en 'A Transformation: The Penguin' (7:59).

Sin embargo, mis favoritos son las piezas que entran en apartados más técnicos de la producción como 'Anatomy of the Car Chase' (6:08), donde se incide en la necesidad de crea la sensación de peligro pero también en "hacer el máximo posible ante la cámara", y 'Anatomy of the Wing Suit Jump' (6:29), un momento muy concreto que a priori iba totalmente en contra del realismo que buscaba 'The Batman'.

2) Making Of extenso. Llama la atención que no aparezca destacado y se incluya a medias de los documentales breves que mencionaba antes. Con una duración de 53 minutos y 41 segundos y el título de 'Vengenace in the Making' se realiza un interesante repaso alrededor del rodaje, comenzando el 20 de enero de 2020, una semana antes del inicio de las grabaciones, y extendiéndose hasta marzo del año siguiente. Más jugoso cuando muestra escenas del rodaje que cuando incide en las declaraciones de sus protagonistas, es un estimulante testimonio para conocer mejor todo el proceso que hubo detrás de la película, incluyendo el obligado parón provocado por el coronavirus que también acabó con la vida de un miembro del equipo.

3) Escenas eliminadas. Era lo que más ganas tenía de ver y he quedado ligeramente decepcionado, ya que solamente se incluyen dos y una de ellas (5:53) es en la que aparece Barry Keoghan como Joker que ya apareció online hace meses, mientras que la otra es un breve encuentro entre Catwoman y Pingüino (1:53) en la que se incide en la ambición del personaje interpretado por Colin Farrell. Por cierto, que no os lleve a engaño que haya dos apartados para las escenas eliminadas, ya que son las mismas, pero el segundo cuenta con el añadido de estar comentadas en audio por Matt Reeves, lo cual enriquece aún más su visionado.

Apuntes finales

El steelbook de 'The Batman' es la edición que realmente vas a querer tener si eres fan de la película y no has dejado atrás el formato físico. Con un diseño trabajado y un disco adicional para contenidos extras que realmente merece la pena, es una compra más que recomendable. Y no dudéis mucho, porque huele a que no tardará mucho en que hacerse con ella se convierta en una misión imposible, que ahora mismo en Amazon, Fnac o El Corte Inglés ya aparece agotado.

