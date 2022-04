'The Batman': Robert Pattinson explica cómo el final se diferencia y "es mucho más doloroso" que los de otras historias del Caballero Oscuro

'The Batman' es una de las películas del año. Ya funcionó tan bien en taquilla que es el tercer largometraje más taquillero de Hollywood desde el inicio de la pandemia y ahora ha conseguido una segunda vida gracias a su reciente estreno en HBO Max. Eso ha hecho que vuelva a hablarse mucho de ella, siendo su desenlace uno de los aspectos más comentados.

Invirtiendo los papeles

Cuidado con los spoilers de 'The Batman' a partir de aquí'

El propio Robert Pattinson ha reflexionado sobre el final de la película dirigida por Matt Reeves en el libro 'The Art of The Batman', donde ha destacado cómo da la vuelta a uno de los recursos más habituales de las aventuras del Caballero Oscuro:

Al principio de la historia, él no cree que la ciudad sea capaz de curarse a sí misma, y sólo está en una espiral descendente y él sólo está luchando una batalla sin esperanza, que terminará en derrota. Siempre me ha gustado la idea de que al final se permita tener un poco de esperanza. Es probablemente la cosa más dolorosa que tiene que hacer. Es mucho más doloroso que todo lo que ha tenido que experimentar, porque si se ha cerrado a sentir cualquier cosa, y lo único que quiere hacer es salir a luchar, si se permite pensar que existe la posibilidad de un cambio positivo, entonces puede volver a salir herido. Entonces puedes sentir la decepción y el fracaso de eso también, de lo que creo que él está tratando también de esconderse.

Una de las primeras ideas que tuve al respecto fue... Creo que muchos de los finales de las historias de Batman es que terminan con Batman creyendo que ha dado esperanza a la ciudad, y piensa que el símbolo de Batman y lo que ha hecho a lo largo de la historia es de esperar que inspirar a la ciudad a tener una perspectiva más esperanzadora, y crear un futuro más brillante. En esto, siempre me imaginé que está tan comprometido con la oscuridad y el nihilismo que en realidad es la ciudad la que se abre a un poco de esperanza.

No le falta razón al protagonista de 'Good Time', pues ya hemos visto en multitud de ocasiones cómo Batman acaba representando la esperanza para Gotham, siendo a partir de ahí que la ciudad va mejorando. Aquí se cambian los papeles y es la ciudad la que acaba transmitiendo esa idea al superhéroe de DC, algo que sin duda se dejará notar en la inevitable secuela.

Al final el mensaje que transmite 'The Batman' es que Gotham es una ciudad por la que merece la pena luchar, y eso que a Bruce Wayne le dicen antes en infinidad de veces que no es el caso. De ahí también que rechace la oferta de Catwoman para irse con ella.