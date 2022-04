'The Batman' logra un nuevo hito en taquilla coincidiendo con su esperado estreno en HBO Max

'The Batman' acaba de conseguir otro hito en taquilla coincidiendo con su esperado estreno en HBO Max este lunes 18 de abril, ya que la película protagonizada por Robert Pattinson ha superado los 750 millones de recaudación mundial, convirtiéndose así en la tercera producción de Hollywood que lo consigue desde el inicio de la pandemia.

El nuevo triunfo de 'The Batman'

'Spider-Man: No Way Home' (1.892 millones de dólares) y 'Sin tiempo para morir' (774 millones) fueron las otras dos películas de Hollywood que lograron superar la barrera de los 750 millones. Eso supone que títulos tan comentados como 'Viuda Negra', 'Fast & Furious 9', 'Godzilla vs. Kong', 'Eternals' o 'Venom: Habrá Matanza' no lo consiguieron.

Eso sí, la cosa cambia un poco si ampliamos nuestra vista más allá de Hollywood, pues hay dos producciones chinas que también superaron con holgura esa cifra el año pasado. Me refiero a 'The Battle at Lake Changjin', que amasó 902 millones de dólares solamente en su país de origen, y 'Hi, Mom', que se fue por encima de los 822 millones.

Lo que no parece ya probable es que 'The Batman' vaya a recaudar ya mucho más, pues ya este pasado fin de semana apenas sumó 3,8 millones más en Estados Unidos y su lanzamiento en streaming hará que ya muchos prefieran verla desde la comodidad de su casa.

Además, esos 751 millones que suma ya 'The Batman' han permitido que suba una posición en el ranking de películas más taquilleras de DC. Hasta ahora ocupaba el octavo puesto y ya pasa al séptimo.