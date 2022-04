'The Batman' ya está disponible en HBO Max: el superhéroe de Robert Pattinson llega en streaming 45 días después de su estreno en cines

Parece que fue ayer cuando Gotham volvió a la pantalla grande, esta vez con Robert Pattinson tras el traje del hombre murciélago... Y, por una vez, nuestra perspectiva temporal no está trastocada por el ritmo frenético de los estrenos. 'The Batman' se estrenó el 4 de marzo, hace exactamente mes y medio. Hoy se estrena en HBO Max mientras aún aguanta en unas cuantas pantallas.

Yo soy la venganza

Cuando se anunció que Ben Affleck sería sustituido por Robert Pattinson, un montón de fans de DC que aparentemente se quedaron en 'Crepúsculo' se quejaron por la elección. Después de verle en acción, pocos hay que crean que ha sido un mal Batman. Ayuda, desde luego, el tono oscuro y serio que Matt Reeves le ha dado a este relato de uno de los primeros años del justiciero enmascarado.

Si aún no has visto 'The Batman' porque estabas esperando al estreno en streaming, te avisamos de que es una peli bastante oscura, no muy recomendable para ver a la luz del día, especialmente si en tu televisión hay reflejos. Además, son casi tres horas muy bien aprovechadas, en las que tendremos la lucha contra Enigma, la amistad (o algo más) de Selina Kyle, un toque de las peleas por el poder en Gotham y un Batman que aún está aprendiendo su papel en todo esto.

Después del éxito en taquilla, DC no se echa a dormir: aún nos quedan cuatro propuestas muy diferentes en lo que queda de año. Primero tendremos 'Liga de Supermascotas', una película de animación protagonizada por Krypto que presentará a John Krasinski como Superman, seguida de 'Black Adam', con Dwayne Johnson, y la secuela de 'Shazam!', que promete ser tan inofensiva y divertida como la primera. A lo largo del año también veremos previsiblemente 'Batgirl', en exclusiva en HBO Max.

Coged el batmóvil y avisad a Alfred de que esta noche no estáis para nadie durante tres horas: ¡Ya está aquí 'The Batman'!