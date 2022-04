¿Merece la pena el steelbook de 'Spider-Man: No Way Home'? Así es la edición limitada, qué aportan todos los extras del blu-ray y más detalles

Este jueves 7 de abril es la fecha elegida por Sony para lanzar 'Spider-Man: No Way Home' en formato físico. Lo hace en varias ediciones, ya que podemos hacernos con ella en dvd (17,95 euros), blu-ray (19,95 euros) o uhd (24,95 euros), incluyendo una versión especial en caja metálica que no tardará en agotarse. Os recuerdo que ya compartí mi opinión sobre la película cuando llegó a los cines.

La versión en steelbook, que se pone a la venta al precio de 29,95 euros, es la que ahora nos interesa. Para la ocasión nos centraremos tanto en la presentación en caja metálica como en los extras incluidos, pero además el evidente salto de calidad que se produce del blu-ray al 4K -algo que notarán más quienes dispongan de un Smart Tv con prestaciones adecuadas, lo que no es mi caso-, también merece la pena destacar un cambio en el audio original en inglés, presente en DTS-HD Master Audio 5.1 en blu-ray, pero que para el uhd pasa a ser Dolby Atmos. La pista en castellano es DTS-HD Master Audio 5.1 en ambas versiones.

Este artículo incluye spoilers de 'Spider-Man: No Way Home', así que si has logrado esquivarlos hasta ahora y quieres seguir así, no sigas leyendo.

Así es el steelbook

Existe varios diseños del steelbook de 'Spider-Man: No Way Home' -aquí podéis ver uno diferente y exclusivo de Amazon en Reino Unido-. A España nos ha llegado el definido con Pop Art que en su portada cuenta tanto con el superhéroe interpretado por Tom Holland como con los tres principales villanos de la función, mientras que Doctor Strange es el gran protagonista de la parte trasera. Un diseño muy vistoso que además sabe jugar muy bien con la extensión de los tentáculos del Doctor Octopus.

La parte interior sí que resulta algo menos atractiva al centrarse únicamente en las telarañas de Spider-Man. Tiene sentido con la temática de la película y es mejor que dejarlo vacío o en negro, pero ahí sí que se hubiese agradecido algo más atrevido.

Por último, incluyo estos dos imágenes para que podáis ver cómo encaja tanto el diseño frontal como de lado con los diseños de los steelbooks lanzados en su momento en España de 'Spider-Man: Homecoming' y 'Spider-Man: Lejos de casa', en estos casos la versión en blu-ray, pues de ambas se editaron dos versiones en caja metálica, una en blu-ray y otra en UHD (incluyendo a su vez copia en blu-ray). Con 'Spider-Man: No Way Home' solamente se edita una versión en caja metálica en España.

Se recupera aquí el tamaño de las letras de la primera entrega, prescindiéndose por primera vez del logo de Marvel Studios, que ya había perdido presencia en la segunda. Además, en la parte inferior desaparece el logo de Sony Pictures para dejar paso al de Columbia Pictures. Pequeños detalles, pero que algunos coleccionistas seguro agradecen tener a su disposición.

Todos los extras

La edición española de 'Spider-Man: No Way Home' incluye más de 80 minutos de contenidos adicionales. Todos ellos también están presentes en el disco en blu-ray, que aparece incluido tanto en la versión en 4K sencilla como en la que ahora nos ocupa, y se dividen de la siguiente forma:

'Tomas falsas' (4:01). Una recopilación de algunos momentos divertidos en el rodaje donde las cosas no salieron como estaban previstas. Cuenta con una pequeña introducción a cargo de Zendaya y Jacob Batalon . Personalmente, lo más curioso quizá es el momento centrado en los problemas de Benedict Cumberbatch para encontrar equilibrio al posarse sobre la nieve. Podéis verlas aquí.

(4:01). Una recopilación de algunos momentos divertidos en el rodaje donde las cosas no salieron como estaban previstas. Cuenta con una pequeña introducción a cargo de y . Personalmente, lo más curioso quizá es el momento centrado en los problemas de para encontrar equilibrio al posarse sobre la nieve. Podéis verlas aquí. 'La coreografía de acción en el multiverso' (6:25). Un pequeño repaso a la importancia sobre todo el trabajo preparatorio, en especial el de George Cottle, director de segunda unidad y coordinador de especialistas en película.

(6:25). Un pequeño repaso a la importancia sobre todo el trabajo preparatorio, en especial el de George Cottle, director de segunda unidad y coordinador de especialistas en película. 'Un viaja arácnido espectacular con Tom Holland' (6:16). Un vistazo a la evolución de Holland en el personaje, incluyéndose algunos momentos de su audición para 'Spider-Man: Homecoming'. Más laudatorio hacia su figura que con cualquier ánimo de exhaustividad.

(6:16). Un vistazo a la evolución de Holland en el personaje, incluyéndose algunos momentos de su audición para 'Spider-Man: Homecoming'. Más laudatorio hacia su figura que con cualquier ánimo de exhaustividad. 'Las realidades chocan y las arañas se unen' (8:09). Una divertida pieza alrededor de las medidas que se tomaron para mantener los secretos de la película, incluida una lesión y el selfie que uno de los actores se tomó con un médico.

'El día de la graduación' (7:07). Un breve reportaje sobre el trabajo de los actores jóvenes. Tom Holland tiene presencia, siendo él quien cierra la pieza, pero gira más alrededor de Zendaya, Tony Revolori y Jacob Batalon.

(7:07). Un breve reportaje sobre el trabajo de los actores jóvenes. Tom Holland tiene presencia, siendo él quien cierra la pieza, pero gira más alrededor de Zendaya, Tony Revolori y Jacob Batalon. 'Que entre Strange' (5:04). Un recorrido alrededor de la participación de Benedict Cumberbatch, tanto sobre el hecho de que representa más una figura paterna que un mentor como por el gran despliegue de Marvel para hacer los decorados de su refugio de forma real en lugar de limitarse a echar mano de los retoques digitales.

(5:04). Un recorrido alrededor de la participación de Benedict Cumberbatch, tanto sobre el hecho de que representa más una figura paterna que un mentor como por el gran despliegue de Marvel para hacer los decorados de su refugio de forma real en lugar de limitarse a echar mano de los retoques digitales. 'Tejiendo la tela de Jon Watts' (7:18). Varios implicados en la saga valoran el trabajo de Jon Watts en la trilogía, quien admite que "en la primera solo quería que no me echaran". Se destaca su profesionalidad, pero también el margen que deja a los actores para la improvisación o que la idea de dar un aire a las películas que recuerda al cine de John Hughes fue idea suya.

(7:18). Varios implicados en la saga valoran el trabajo de Jon Watts en la trilogía, quien admite que "en la primera solo quería que no me echaran". Se destaca su profesionalidad, pero también el margen que deja a los actores para la improvisación o que la idea de dar un aire a las películas que recuerda al cine de John Hughes fue idea suya. 'Guiños de la realidad alternativa' (4:41). Un repaso a 23 easter eggs incluidos en la película. No está mal y puede que se os pasara alguno en su momento, pero se agradecería un repaso completo y que al final no inviten a seguir buscando algunos todavía no descubiertos cuando se hizo el vídeo.

(4:41). Un repaso a 23 easter eggs incluidos en la película. No está mal y puede que se os pasara alguno en su momento, pero se agradecería un repaso completo y que al final no inviten a seguir buscando algunos todavía no descubiertos cuando se hizo el vídeo. 'Un multiverso de villanos' (6:38). Centrado en los regresos de Willem Dafoe, quien confiesa que no quiere admitir que quizá esté demasiado mayor para proyectos así, Alfred Molina y Jamie Foxx y qué buscaba Watts alterando un poco la imagen que teníamos de estos villanos. Curioso.

'Reunión de arañas: Comité de héroes' (7:23). Tobey Maguire, Tom Holland y Andrew Garfield repasan diferentes aspectos sobre la película, desde el regreso de villanos hasta todo lo relacionado con los problemas para ponerse el traje, siendo en esto último donde encontramos la confesión más llamativa. Deja con ganas de una conversación más larga y lo que se incluye en el blu-ray podéis verlo aquí.

(7:23). Tobey Maguire, Tom Holland y Andrew Garfield repasan diferentes aspectos sobre la película, desde el regreso de villanos hasta todo lo relacionado con los problemas para ponerse el traje, siendo en esto último donde encontramos la confesión más llamativa. Deja con ganas de una conversación más larga y lo que se incluye en el blu-ray podéis verlo aquí. 'Cumbre siniestra: Comité de villanos' (8:44). Dafoe, Molina y Foxx hablan sobre su participación en la película. Viene a ser el equivalente a la pieza anterior pero centrada en los principales villanos de la función. No deja de ser una versión remontada de esta pieza que lleva tiempo online, pero se ve con agrado, principalmente por el buen rollo que transmiten los tres actores.

(8:44). Dafoe, Molina y Foxx hablan sobre su participación en la película. Viene a ser el equivalente a la pieza anterior pero centrada en los principales villanos de la función. No deja de ser una versión remontada de esta pieza que lleva tiempo online, pero se ve con agrado, principalmente por el buen rollo que transmiten los tres actores. 'El Daily Bugle' . Tres pequeñas piezas centradas en los esfuerzos de J. Jonah Jameson ( J. K. Simmons ) para manchar el buen nombre de Spider-Man. La más simpática es la primera, titulada 'El terror adolescente ataca la red eléctrica' (1:15), en la que el intento de desacreditar al superhéroe sale mal. También incluye 'Red de mentiras' (1:18) y 'El adulador de arañas (1:41). En la última también participa Tony Revolori como Flash.

. Tres pequeñas piezas centradas en los esfuerzos de J. Jonah Jameson ( ) para manchar el buen nombre de Spider-Man. La más simpática es la primera, titulada 'El terror adolescente ataca la red eléctrica' (1:15), en la que el intento de desacreditar al superhéroe sale mal. También incluye 'Red de mentiras' (1:18) y 'El adulador de arañas (1:41). En la última también participa como Flash. 'Previsualización de escenas con especialistas'. Un repaso a dos escenas de acción con comparativas entre lo que vimos en la película y lo que tuvo lugar durante los ensayos. Son 'La lucha en los apartamentos' (1:46) y 'La batalla del escudo' (1:49). La segunda incluye más escenas de la preparación previa que la primera, agradeciéndose poder conocer un poco la preparación física detrás de una batalla con vital trascendencia en la película.

Un repaso a dos escenas de acción con comparativas entre lo que vimos en la película y lo que tuvo lugar durante los ensayos. Son (1:46) y (1:49). La segunda incluye más escenas de la preparación previa que la primera, agradeciéndose poder conocer un poco la preparación física detrás de una batalla con vital trascendencia en la película. 'Material de marketing cinematográfico'. Tres breves piezas promocionales, la primera, titulada 'Detector de mentiras con Tom y Jacob' (1:58), es básicamente un juego entre los actores usando un detector de mentiras -lo más curioso sería el final cuando se preguntan mutuamente si hay más Spider-mans en la película-. La segunda, 'Rueda de prensa con Tom' (1:03), se gira en el inicio de la campaña en París, incluyendo breves apariciones de los futbolistas Messi y Mbappé, y la tercera, 'Georgia promoción' (1:15), es básicamente una pieza publicitaria destacando la versatilidad de la ciudad de Indiana para rodar allí. Ninguna de las tres tiene especial interés.

Por último, merece la pena destacar que no se incluye ningún tipo de extra físico. Recordemos que 'Spider-Man: Homecoming' contaba con un pequeño cómic, mientras que en el caso de 'Spider-Man: Lejos de casa' se incluía un diario de viaje.

Ninguno de los extras tiene ánimo especial de profundizar en cualquiera de los aspectos que rodean a 'Spider-Man: No Way Home', echándose en falta algunos de los contenidos adicionales más jugosos en ese dirección. Eso sí, lo que hay tiene suficiente interés para aquellos que disfrutasen con la película, más cuando ofrece escenas del rodaje que cuando se centra en destacar lo positiva que fue la experiencia.

Por desgracia, no hay rastro alguno de audiocomentarios, ni tampoco de escenas eliminadas. En la contracarátula de la edición española sí aparecen mencionadas escenas eliminadas, pero desde Arvi Licensing, distribuidora de Sony en formato físico en España, se nos ha confirmado que es un error del diseño, no del contenido del disco. Una lástima igualmente, que seguro que no era el único que estaba deseando verlas.

Apuntes finales

El steelbook es una edición imprescindible para los más amantes de Marvel en general y Spider-Man en particular, lanzándose además a un precio más ajustado de lo habitual -las ediciones en caja metálica de Disney en Marvel en 4K salen a un precio ligeramente superior-. Con una presentación visualmente atractiva, mucho más en la parte exterior que interior, sí se echa en falta algo más de generosidad en los contenidos adicionales -ojalá hubiese algo sobre ese final alternativo que se sopesó-, pero ojo, que hay más de una hora de extras cuando últimamente tampoco es raro que su presencia sea reducida a la mínima expresión. Con todo, tampoco es una película más, que estamos hablando de la sexta más taquillera de todos los tiempos.

Arvi Licensing nos ha cedido una copia del steelbook de 'Spider-Man: No Way Home' para la realización de este artículo.