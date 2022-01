'Spider-Man: No Way Home' ya es la sexta película más taquillera de todos los tiempos, ¿ha tocado techo la película de Marvel?

'Spider-Man: No Way Home' sigue haciendo en historia. Bien poco tardó en convertirse en el mayor éxito cinematográfico desde el inicio de la pandemia y ahora acaba de lograr otro hito importante, pues ya es la sexta película más taquillera de todos los tiempos.

Sigue haciendo historia

Como era de esperar, el ritmo de ingresos de 'Spider-Man: No Way Home' se ha ido ralentizado tras su impresionante arranque. Su última hazaña había sido alcanzar el octavo puesto en las películas con más ingresos de la historia hace un par de semanas y ahora seguramente haya tocado techo al arrebatar la sexta posición a 'Jurassic World'.

Por ahora, 'Spider-Man: No Way Home' suma 1.691 millones de dólares tras ingresar 41,8 millones -14,1 millones en Estados Unidos y 27,7 millones en el resto del mundo- adicionales este fin de semana. Su siguiente objetivo serían los 2.048 millones de 'Vengadores: Infinity War', pero lo tiene prácticamente imposible al no haberse estrenado en China, donde ninguna de las películas de Marvel lanzadas en 2021 ha gozado de distribución.

Recordemos que 'Vengadores: Infinity War' ingresó 359 millones de dólares en China, un poquito menos de la ventaja que tiene actualmente respecto a 'Spider-Man: No Way Home'. Con eso y lo de más que acabe ingresando en el resto del mundo, la cuarta posición habría sido suya y puede que incluso la tercera. Os dejo a continuación cómo queda el Top 10 a día de hoy: