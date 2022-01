'Spider-Man: No Way Home' supera a 'Los Vengadores' y ya es la octava película más taquillera de la historia: así queda el Top 10

Todo el mundo daba por sentado que 'Spider-Man: No Way Home' iba a arrasar en taquilla, pero quedaba la duda de cómo iba a verse afectada por la pandemia de coronavirus. Por lo visto no demasiado, pues la última aventura de Marvel ya es la octava película más taquillera de todos los tiempos y todo apunta que podría ganar todavía varias posiciones.

La cinta dirigida por Jon Watts ha sumado este fin de semana otros 97 millones de dólares, 33 en el mercado norteamericano y 64 en el resto del mundo, alcanzando así los 1.536 millones de dólares y arrebatando la octava posición a 'Los Vengadores', que en su momento amasó 1.518 millones. El Top 10 queda de la siguiente manera:

Parece probable que 'Spider-Man: No Way Home' acabe superando tanto a 'El rey león' como 'Jurassic World', lo cual la situaría finalmente en sexta posición, pero lo tiene bastante complicado más allá de eso. Sobre todo porque su estreno en China sigue en el aire, y allí podría conseguir un buen empujón. No olvidemos que 'Vengadores: Infinity War' sumó 359 millones solamente con los ingresos en dicho país...

A su favor tiene que apenas hay rivales de envergadura en el horizonte. La semana que viene llegará a los cines 'Scream' y lo más probable es que le arrebate el número 1 en Estados Unidos, pero poca competencia hay más allá de eso, algo a lo que la propia Sony ayudó al aplazar el estreno de 'Morbius'.