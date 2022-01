'Morbius' vuelve a retrasar su estreno, y el éxito de 'Spider-Man: No Way Home' podría ser el motivo

Lo de 'Morbius' está siendo el cuento de nunca acabar. Hace un par de meses os mostramos el último tráiler presentado hasta la fecha del próximo largometraje del spiderverso de Sony y Marvel centrado en el villano vampírico del Hombre Araña, y dimos por sentado que su estreno estaba, al fin, a la vuelta de la esquina. Nada más lejos de la realidad.

Suma y sigue

Después de infinidad de bailes de fechas y dos años después de presentar a la galería su primer adelanto, la película dirigida por Daniel Espinosa y protagonizada por Jared Leto ha vuelto a cambiar su fecha de lanzamiento; pasando del 28 de enero de este 2022 al 1 de abril del mismo año.

La lógica —y las fuentes del medio Deadline— invita a señalar el éxito de 'Spider-Man: No Way Home', que ya ocupa el número 12 en la lista de las películas más taquilleras de todos los tiempos, como el gran responsable de este nuevo aplazamiento. En Sony esperan que el filme de Jon Watts y Tom Holland continúe cosechando millones en taquilla, y habrían optado por no hacerse la competencia a ellos mismos.

Esperemos que esta estrategia no acabe de matar el interés que pueda haber por el proyecto —personalmente, casi me había olvidado de su existencia— y que, tras todo este tiempo, entregue un entretenimiento digno que haya justificado lo mucho que se ha hecho de rogar. Mientras esperamos a echarle el guante, os dejo con su sinopsis oficial.