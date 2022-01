'Spider-Man: No Way Home' estuvo a punto de tener un final diferente con otro sorprendente regreso descartado a última hora

'Spider-Man: No Way Home' es una fuente inagotable de noticias. Ayer mismo nos enterábamos de la opinión de Sam Raimi sobre ella y poco antes de que ya era la sexta película más taquillera de la historia. Ahora vuelve a acaparar titulares porque ha aparecido online una imagen de arte conceptual que deja claro que estuvo a punto de tener otro sorprendente regreso que acabó descartándose.

Ojo con los SPOILERS concretos a partir de aquí

Otro villano

En su momento hubo multitud de filtraciones de 'Spider-Man: No Way Home' mucho antes de su estreno, pero una que no acabó siendo cierta fue la posibilidad de que Mysterio, el villano interpretado por Jake Gyllenhaal, en realidad no hubiese muerto al final de 'Spider-Man: Lejos de Casa' y reapareciese aquí. Puede que eso no haya sucedido en la película, pero sí que fue una posibilidad muy real.

Lo que demuestra esta imagen lanzada por Andrew Reeder, un artista que ha colaborado en varias películas de Marvel como 'Guardianes de la Galaxia 2', 'Vengadores: Endgame' o la que ahora nos ocupa, es que existían planes para traer de vuelta a Mysterio y que tuviera un épico enfrentamiento con el Doctor Strange junto a la Estatua de la Libertad.

De esta forma, 'Spider-Man: No Way Home' podría haber presentado a su versión de Los Seis Siniestros, un grupo de villanos que se las ha hecho pasar canutas al trepamuros en los cómics. Finalmente se descartó, probablemente por miedo a saturar más de la cuenta el desenlace, pero no debería sorprendernos la posibilidad de que Sony y Marvel acaben recuperando al personaje más adelante.

Se da la casualidad de que este arte conceptual ha aparecido online prácticamente al mismo tiempo que se han lanzado las primeras imágenes oficiales de la batalla final de la película. Os las dejo también a continuación: