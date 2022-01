Sam Raimi desvela su opinión sobre 'Spider-Man: No Way Home' y los regresos de personajes de su trilogía con Tobey Maguire: "Fue muy divertido"

'Spider-Man: No Way Home' es el gran fenómeno cinematográfico de estas últimas semanas. Convertida ya en la sexta película más taquillera de todos los tiempos, poco le queda por demostrar a la cinta dirigida por Jon Watts, pero seguro que no soy el único que se preguntaba cuál era la opinión de Sam Raimi, director de las tres primeras películas en acción real que Hollywood hizo alrededor del superhéroe de Marvel, sobre ella.

Refrescante

Raimi está actualmente trabajando en el montaje final de 'Doctor Extraño en el multiverso de la locura', pero en una charla con Variety tuvo tiempo de desvelar que ya había podido ver 'Spider-Man: No Way Home' y cuál es su opinión sobre ella:

Cuidado con los SPOILERS a partir de aquí

Fue muy divertido. Me encantó 'No Way Home' y el público con el que la vi enloqueció. Fue estupendo ver a Alfred interpretar el personaje, y a Willem Dafoe; ya solamente con verles llevarlo a otro nivel. Y Tobey estuvo genial, como siempre. Lo mejor que puedo decir es que fue refrescante.

Como ya habéis podido comprobar, Raimi no entró a valorar la película con demasiada profundidad, prefiriendo centrarse en lo bien que se lo pasó viéndola y en la grata experiencia que supuso ver a varios viejos conocidos en pantalla.

Recordemos que Tobey Maguire fue el protagonista de la trilogía de 'Spider-Man' dirigida por Raimi, mientras que Dafoe ya dio vida al Duende Verde en 'Spider-Man', mientras que Molina se transformó en el Doctor Octopus en 'Spider-Man 2'.