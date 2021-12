Vibrante tráiler de 'Doctor Strange en el Multiverso de la locura': Benedict Cumberbatch por partida doble y el regreso de Bruja Escarlata en la prometedora película de Marvel

Pues parece que, ya sí, la fase 4 de Marvel toma cuerpo con el próximo lanzamiento de 'Doctor Strange en el Multiverso de la Locura', la esperada secuela de las aventuras del (ex) hechicero supremo encarnado por Benedict Cumberbatch. La película se estrenará el 6 de mayo de 2022 y ya tenemos el primer tráiler.

Bueno, lo de "ya tenemos" es un decir ya que a estas alturas la hemos visto todos los que hemos ido a ver 'Spider-Man: No Way Home', debido a que este ha sido la "escena postcréditos" de la cinta del lanzarredes. Pero no por ello no es menos interesante el encontrarnos por aquí varios personajes.

Ahí tenemos por ejemplo a Wanda (Elizabeth Olsen), retirada del mundanal ruido tras "lo de Westview" o la aparición de "dark" Doctor Strange, la versión del hechicero que quiso, una y otra vez, salvar a su amada en el cuarto episodio de '¿Qué pasaría si...?'. Además, se pueden apreciar escenarios de 'Loki'.

El gran Sam Raimi dirige esta película, que cuenta con un reparto liderado por Cumberbatch, Olsen, Rachel McAdams, Chiwetel Ejiofor y Xochitl Gomez. Michael Waldron y Jade Halley Bartlett son los responsables del libreto.

Tráiler en español

“El multiverso es un concepto del cual sabemos tremendamente poco".



Descubre el teaser oficial de #DoctorStrange #EnElMultiversoDeLaLocura de Marvel Studios. 6 de mayo solo en cines. pic.twitter.com/iUW3bqVLZK — Marvel España (@MarvelSpain) December 22, 2021

