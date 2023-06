Una de las mejores películas de 2023 fracasó injustamente en taquilla y ahora tiene una segunda oportunidad: así es el codiciado steelbook de 'Dungeons & Dragons: Honor entre ladrones'

No todas las películas que arrasan en taquilla son buenas y también sería un error despreciar aquellas que no funcionan tan bien como su productora esperaba. A este último grupo pertenece 'Dungeons & Dragons: Honor entre ladrones', una sensacional película de aventuras que pinchó en cines -costó 150 millones y solamente recaudó 208- y que ahora tiene una segunda oportunidad para recuperar la inversión.

Desde el jueves 22 de junio están a la venta en España diversas ediciones en formato físico de 'Dungeons & Dragons: Honor entre ladrones' y ahora toca hacer un repaso a la más codiciada de todas ellas. Me refiero al steelbook que sale a la venta con un precio recomendado de 31,99 euros y que incluye una copia de la película en blu-ray y otro en UHD.

En lo puramente audiovisual, la versión en 4K es deslumbrante y sabe aprovechar la fuerte inversión realizada para que luzca visualmente. No es una edición de referencia, pero sí cumple holgadamente para dejar la sensación de un trabajo bien hecho. Eso sí, en lo sonoro quizá decepcione un poco a los amantes de ver el cine doblado, pues en castellano solamente incluye una pista en Dolby Digital 5.1, mientras que en inglés suben claramente el nivel hasta un Dolby Atmos. Vamos, que la versión original sale ganando por goleada.

El steelbook

Para el diseño del steelbook se ha utilizado como referente el primer cartel promocional de la película. Una elección sobria y elegante pero que quizá adolezca de cierto falta de fuerza visual, pues es evidente que el diseño del estuche de cartón de la edición coleccionista en 4K es mucho más llamativo a la vista. Con todo, yo no tengo ningún problema con la imagen elegida, al menos en la parte frontal, ya que la contraportada sí que queda un poco más sosa.

Esa sensación es más evidente cuando abres el steelbook y compruebas el contraste entre lo que vemos por delante y lo que aparece por detrás.

Por su parte, el lateral, que es lo que realmente va a verse si luego guardas el steelbook en la estantería con el resto de títulos en lugar de dedicarle un lugar especial en tu colección, es justamente lo que esperaba. El título con Dungeons & Dragons resaltando sobre el resto, mientras que el logo de Paramount se incluye en la parte superior.

Una vez los abres, los discos se incluyen en la parte derecha y se agradece que se incluye una imagen con los cinco héroes rumbo a la aventura para el fondo en lugar de dejarlo vacío, algo que sí ha sucedido con algunos steelbooks. Es además un diseño en consonancia con la imagen frontal de este estuche metálico.

Los contenidos adicionales

Tanto el disco blu-ray como el UHD incluyen contenidos adicionales, todos ellos presentados en calidad HD, pero la versión en 4k incluye tres pequeños documentales de forma exclusiva:

'Enemigos fantásticos' (7:03) se centra en los villanos principales de la serie, más concretamente en Sofina, la maga roja de Thay interpretada por Daisy Head, y Forge, un personaje encarnado por Hugh Grant que el propio actor define aquí como "un pusilánime repugnante". 'El bestiario' (9:21) es un repaso a todas las criaturas que aparecen en la película, comentándose que 'Parque Jurásico' fue una de las fuentes de inspiración y cómo los máximos responsables de la película indagaron a fondo en la mitología de este universo a la hora de seleccionar cuáles debían aparecer sí o sí. 'La forja de los reinos olvidados' (8:07) indaga en las fuentes de inspiración a la hora de crear los diferentes escenarios que aparecen en pantalla, desvelándose además que se utilizó el mismo lugar que sirvió como Hogwarts en la saga 'Harry Potter' pero intentando que no se notase lo más mínimo.

Tanto el blu-ray como el UHD otros tres documentales breves titulados 'De dados a dragones' (11:15), en el que los directores y el reparto comentan la importancia y el gancho del universo Dungeons & Dragons, 'Galería de pícaros: héroes de Dungeons & Dragons' (11:24), donde se repasan los cinco héroes interpretados por Chris Pine, Michelle Rodriguez, Justice Smith, Sophia Lillis y Regé-Jean Page, y 'Espadas, hachas y peleas molonas' (8:40), donde se habla de todas lar amas utilizadas en la película -comentan que se crearon entre 600 y 800- y la gran dedicación mostrada por Rordriguez y Page en las escenas de combate.

Además, también se incluye un divertido vídeo de Tomas falsas (6:51) en el que se nota que los actores se lo pasaron de fábula rodando la película -una sensación que también se transmite a lo largo de las piezas documentales- y una selección de Escenas eliminadas y extendidas (10:35). En total son seis, cinco extendidas y solamente una, en la que un grupo de idiotas se burla de Holga, realmente nueva. Además, más de 6 minutos se dedican a una única escena extendida que acaba resultando un tanto pesada.

Impresiones finales

No es que el steelbook de 'Dungeons & Dragonos: Honor entre ladrones' sea uno de los mejores de mi colección, pero sí me alegro que sea atractivo y que la película haya contado con una edición a la altura del hecho de ser uno de los mejores títulos que se estrenado en cines a lo largo de 2023.

Además, los extras son generosos y van en la línea del tono de la propia película, aunque sí que echo un falta un audiocomentario de los guionistas y directores John Francis Daley y Jonathan M. Goldstein que profundice aún más en una película que estaba llamada a iniciar una gran franquicia cinematográfica pero que, salvo un milagro, mucho me temo que no pasara de aquí. Al menos es una aventura cerrada que se puede disfrutar perfectamente así y no os dejará con la sensación de estar diseñada más para vendernos lo que debería llegar después que el gran entretenimiento que se ofrece aquí.

