'Phineas y Ferb' es una de las series de mi infancia y su regreso ha sido un regalo. Para mí, los nuevos episodios son pura nostalgia y conservan la esencia intacta

'Phineas y Ferb' es una de esas series que marcó a toda una generación. Con su humor absurdo, canciones pegadizas y personajes entrañables, se convirtió en un referente de la animación infantil, y aunque han pasado los años y su último episodio se emitió en 2015, la serie acaba de volver con su quinta temporada. Está disponible en Disney+ y su regreso ha sido una grata sorpresa, especialmente para los que crecimos con ella. La nostalgia se mezcla con la alegría de ver a nuestros personajes favoritos viviendo nuevas aventuras.

Lo que más me ha sorprendido de esta nueva temporada -a la que por cierto he llegado con pies de plomo- ha sido cómo ha conseguido hacernos creer que no ha pasado el tiempo. Varios meses después de su estreno en Estados Unidos -aunque ha merecido la pena por un doblaje perfecto-, la serie conserva su humor contagioso, su animación vibrante y esa energía creativa que siempre la caracterizó. Es como si el tiempo se hubiera congelado para ella, porque sigue siendo tan fresca y emocionante como cuando la veía cuando era pequeña.

Qué gustazo saber otra vez lo que vamos a hacer hoy

Los nuevos episodios están llenos de guiños y referencias a momentos clásicos de la serie y eso es posible que a muchos como a mí les cueste dejar de sonreír después de verlos. Volver a ver a personajes como Meap o a Stacy como la Agente T me emocionó y también me recordó por qué 'Phineas y Ferb' es una serie tan especial. Estos pequeños detalles no solo alegrarán a los fans de siempre, sino que también reflejan el cariño y cuidado con el que los creadores han retomado la serie.

Incluso en los episodios que no me han parecido tan impactantes, la temporada sigue ofreciendo momentos divertidos, canciones pegadizas y escenas entrañables.

Al final, 'Phineas y Ferb' ha logrado emocionarnos y hacernos reír igual que antes e incluso algo que no todas consiguen: que volvamos a sentir el entusiasmo contagioso de los protagonistas. Y que queramos formar parte de todas las locuras que se les ocurren.

Entre la diversión y la relevancia

Esta nueva temporada muestra que la serie puede mantenerse fresca sin perder lo que la hizo única. Incluso en episodios más simples, hay momentos que provocan risas, emoción y asombro, recordando por qué 'Phineas y Ferb' se convirtió en un referente de la animación.

Para los fans de siempre, el regreso es un regalo que permite revivir aventuras que marcaron nuestra infancia y para los espectadores más jóvenes, es la oportunidad de descubrir un mundo lleno de humor, ingenio y diversión. Además, aunque ha pasado el tiempo, los valores que transmite la serie —como la curiosidad, la amistad y la creatividad— siguen siendo relevantes y atemporales.

