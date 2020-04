'La chaqueta de piel de ciervo': la obra maestra de Quentin Dupieux es un absurdo relato sobre la crisis de la mediana edad

Con mucho retraso y lejos de hacerlo en las mejores condiciones, la última película de Quentin Dupieux llega a nuestras (pequeñas) pantallas con un título al que cuesta acostumbrarse. 'La chaqueta de piel de ciervo' es, de lejos, el mejor trabajo de un cineasta que nunca ha puesto límites a su creatividad. Llega a España a través de Movistar+.

Un hombre de los de ante

Resulta doblemente complejo hablar de una película como 'Le Daim' (sí, preferible y más enigmático que 'La chaqueta de piel de ciervo'). Primero por estar ante la absurda madurez cinematográfica de un autor multidisciplinar y segundo, y más importante todavía, por no desmenuzar nada de lo que ocurre a lo largo de sus breves, intensos y muy divertidos 77 minutos.

Con 'Rubber', la historia de una rueda asesina, el francés puso a prueba a todo aquel que se atrevió ante su irreverente slasher neumático hace ahora diez años. Desde entonces, el productor musical y cineasta no ha dejado de experimentar con su estilo y sus historias personales, ridículas y fríamente calculadas. Jean Dujardin y Adèle Haene ponen al servicio de Mr. Oizo todo su talento en una comedia negra, cruel y, sobre todo, muy cinematográfica.

Divorciado y con la cabeza en otra parte, un hombre empeña todos sus ahorros en una chaqueta de flecos con la que establecerá una relación muy particular. Junto a ella intentará lograr un mundo mejor, sin chaquetas, mientras registra en vídeo todos sus movimientos. Sí, esa es más o menos la sinopsis de la película. Y 'La chaqueta de piel de ciervo' da exactamente lo que promete.

Callejeros chaqueteros

Desde un intrigante inicio in media res que nos llevará al bendito redescubrimiento del 'Et Si Tu N'Existais Pas' de Joe Dassin, para colocarnos directamente en el epicentro emocional del protagonista, la nueva creación de Dupieux va calando en el espectador, que no dudará en formar parte de una fiesta privada entre cervezas, charlas cinematográficas y un rodaje problemático.

Parece que Quentin Dupieux viajará de vuelta al surrealismo puro con su próximo proyecto, pero de momento ha entregado su obra maestra y se ha ganado otra carga importante de confianza.

'Le Daim' es la mejor peli de Dupieux, y presenta a un personaje alucinante que rompe con todo y que permite a Jean Dujardin sacar su lado más, digamos, salvaje y divertido. Y oscuro, muy oscuro.

Uno no puede evitar pensar en el Brian De Palma de 'Domino', haciendo milagros por Europa mientras la inversión no llega y la gente se iba esfumando del proyecto.

'La chaqueta de piel de ciervo', en resumen, es un extraordinario retrato de la ruptura cabal y de la posesión. Poco importa que sea material o física, porque sabes que no va a terminar bien, no te engañes. Una comedia sobre la obsesión y la crisis de mediana edad donde uno no sabe si reír o saltar por la ventana. Una genialidad irrepetible que se convierte de manera sorprendente (porque a estas alturas no pensábamos que fuera a llegar por aquí) en el estreno más interesante de la primavera prohibida.