La 'Orgullo y prejuicio' de Netflix ya tiene tráiler, una pinta espectacular y una Emma Corrin perfecta como Elizabeth

Está claro que el cine —y las series— de tacitas no pasan, ni pasarán jamás de moda. Con la 'Cumbres borrascosas' de Emerald Fennell aún en cartelera y recibiendo tanto elogios como críticas feroces por parte de fans y detractores de su espinosa libertad creativa, la gente de Netflix ha decidido dejar a Emily Brontë a un lado y centrarse en la obra de Jane Austen para adaptar una de sus novelas más célebres.

Más orgullo, más prejuicio

31 años después de que la gente de BBC trasladase el manuscrito de Austen a la pequeña pantalla junto a Colin Firth y Jennifer Ehle en la que, probablemente, sea una de sus mejores versiones audiovisuales —y 21 años tras la genial película de Joe Wright con Keira Knightley—, la Gran N del streaming recupera el texto en una miniserie cuyo primer teaser ya está disponible. Ojo, porque la cosa no pinta nada mal.

En sus seis episodios, la producción, escrita por Dolly Alderton —'Everything I Know About Love'— y dirigida por Euros Lyn —'Heartstopper'—, promete "traer la icónica historia de Jane Austen de nuevo a la vida fielmente para el público que la adora mientras inspira a nuevas generaciones a enamorarse con ella por primera vez". Una declaración de intenciones algo arriesgada, pero habrá que confiar.

El avance no es demasiado revelador, aunque hay que reconocer que deja entrever un acabado visual de lo más potente en los pocos planos de la Elizabeth de Emma Corrin y el Sr. Darcy de Jack Lowden —dos intérpretes que justifican las altas expectativas por ellos mismos—. Junto al dúo de actores tendremos nada menos que a Olivia Colman, Rufus Sewell, Freya Mavor, Rhea Norwood o Jamie Demetriou, entre otros, perfilando un reparto envidiable.

En un comunicado que acompañó el anuncio del elenco, la propia Dolly Alderton reivindicó del siguiente modo su adaptación:

Una vez cada generación, a un grupo de personas le toca volver a contar esta maravillosa historia y me siento muy afortunada de poder formar parte de ello. Orgullo y prejuicio, de Jane Austen, es el referente de la comedia romántica; ha sido un placer volver a sumergirme en sus páginas para encontrar formas, tanto familiares como novedosas, de dar vida a este libro tan querido. Con Euros Lyn dirigiendo a nuestro estelar elenco, me hace mucha ilusión volver a presentar a estos personajes tan divertidos y complejos tanto a quienes consideran Orgullo y prejuicio su libro favorito como a quienes aún no han conocido a su Lizzie y a su Sr. Darcy.

La nueva 'Orgullo y prejuicio' llegará a Netflix este mismo 2026 en una fecha aún por determinar. Yo, personalmente, la necesito para ayer.

