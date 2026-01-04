"¿Se convertirán en silos como los clubs de jazz?". Leonardo DiCaprio no ve con demasiada esperanza el futuro de las salas de cine, y razón no le falta

Tan solo es día 4 de enero y 2026 ya se está desgañitando para recordarnos que el mundo se está yendo al garete. Por supuesto, la geopolítica internacional sigue siendo uno de los grandes frentes abiertos —y ahí está última ocurrencia de Donald Trump para demostrarlo— pero, en lo que respecta a nuestro nicho cinematográfico, salvando las distancias, la cosa no es que esté mucho mejor, y Leonardo DiCaprio no ha dudado en manifestar su preocupación al respecto.

Leo, el preocupado

Durante una conversación con The Times of London, el actor ha expresado su incertidumbre —compartida por muchos, todo sea dicho— sobre el futuro del cine en salas y las ventanas de distribución de ciertos géneros que, con el tiempo, han quedado relegados al streaming.

"Está cambiando a la velocidad de la luz. Estamos presenciando una transición gigantesca. Primero, los documentales desaparecieron de los cines. Ahora, los dramas solo tienen un tiempo limitado y la gente espera a verlos en plataformas de streaming. No sé. ¿A la gente le sigue apeteciendo? ¿O los cines se convertirán en silos como los clubs de jazz?".

Pero, pese a su prudencia, Leo confía en que las voces capaces de marcar la diferencia tengan la libertad para poder hacerlo.

"Solo espero que haya suficiente gente, que sean auténticos visionarios, que tengan oportunidades para hacer cosas únicas que puedan verse en el cine en el futuro. Pero eso está por ver".

Las palabras de DiCaprio llegan después de que hiciese referencia al otro elefante en la habitación, la inteligencia artificial, charlando con la revista Time, donde defendió la naturaleza humana del arte.

"Podría ser una herramienta de mejora para que un cineasta joven pueda hacer algo que no hayamos visto antes. Creo que todo lo que vaya a ser considerado como arte tiene que venir del ser humano. De otro modo... ¿No has escuchado esas canciones que son mashups, y son totalmente brillantes, y dices, 'Oh, Dios mío, es Michael Jackson cantando The Weeknd', o 'Esto es funk de la canción Bonita Applebum de A Tribe Call Quest hecho con una voz como la de Al Green, y es brillante'. Y piensas, 'Guay', Pero luego tiene sus 15 minutos de fama y se disipa en el éter de otra bazofia de internet. No se queda contigo. NO tiene humanidad, por muy brillante que sea".

Desde luego, vivimos malos tiempos, y no sólo para la lírica.

