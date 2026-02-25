Antes de ser nominado al Óscar por ‘El agente secreto’ su director nos llevó por otro viaje en el tiempo a través de Brasil y el cine en una película exquisita

Con ‘El agente secreto’ no encontramos sólo un nuevo e interesante fenómeno del cine brasileño que cautiva más allá de sus fronteras, o incluso una estimulante deformación del género thriller político capaz de sorprender empleando armas muy antiguas. Con ella tenemos, también, un formidable alegato por la memoria de un país.

Es un interesante punto climático para el cine de su director, Kleber Mendonça Filho, que emplea a menudo los géneros tradicionales para meter el cuchillo en cuestiones como el imperialismo o el desplazamiento de la gente de zonas como Recife de sus barrios y de sus espacios por acción del capitalismo o el caciquismo. Problemas históricos que explora de manera interesante en ‘Retratos fantasma’.

Espectros que fueron desplazados

Su más reciente movimiento por el cine documental preparó al director brasileño para muchas de las ideas y conceptos que aborda en su aclamada ‘El agente secreto’. Un emocionante paseo por los archivos para recordar la historia y saber a dónde nos dirigimos que se puede ver en streaming a través de Filmin.

En tres capítulos diferentes, Mendonça Filho nos narra para transportarnos en el tiempo y al Recife de su infancia, donde recuerda el paisaje urbano que lo componía y los cines que daban vida a la ciudad además de conectarla. Un pasado recogido a través de diferentes fotografías, sonidos y vídeos de archivo que mantienen siempre registrados estos espacios a la gente que los compartía.

Mendonça Filho se deja llevar por la nostalgia de aquel periodo, del barrio que todavía contenía gente y no fue fagocitado para la especulación inmobiliaria. También hace por recordar no sólo sus pasos por el cine, sino observar toda la gente que iba por aquel periodo en instantáneas que invitan a preguntarse sobre quiénes eran y qué les llevó a estar allí.

‘Retratos fantasma’: la necesidad de registrar

Es un vistazo agridulce, porque el Brasil del presente perdió esos espacios a causa del avance “inevitable” del capitalismo y también de la expansión del evangelismo que ahora marca en buena parte el devenir político del país. El cineasta brasileño no plantea el paisaje urbano de su infancia como espacio de resistencia, pero sí que su erosión ha contribuido a la inestabilidad que lleva al país a escoger determinados dirigentes.

Es un enfoque astuto del pasado desde el presente, estructurado de la misma manera que sus trabajos de ficción, que establece la fuerza de la historia y la necesidad tanto de recordarla apropiadamente como de registrarla. Una película notable que hace aún más interesante lo que hace en ‘El agente secreto’.

