'El caballero de los Siete Reinos'. Todo lo que sabemos de la temporada 2 del aclamado spin-off de 'Juego de tronos'

Sabíamos que iba a ser una serie diferente pero no nos imaginábamos que 'El caballero de los Siete Reinos' nos iba a dar tanto con tan poco. El nuevo spin-off de 'Juego de tronos' nos ha hecho disfrutar con una estimable aventura de caballerías que promete más y mejor con su temporada 2.

Una nueva tanda que llegará en 2027 (si hacemos caso a HBO) y de la que vamos a repasar todo lo que sabemos.

La historia

Por si hubiera dudas, el plan es que cada temporada de 'El caballero de los Siete Reinos' sea una historia autoconclusiva, por lo que si bien hay alguna cosa que resolver respecto de la primera temporada, la idea es llevar a Dunk y Egg por todo poniente. Así lo comenta el creador de la serie Ira Parker hablando para Entertainment Weekly:

«No es que haya hilos inciertos que se van desarrollando a lo largo de la serie, pero cada temporada Dunk y Egg están en un nuevo sitio, montamos la historia, contamos la historia y cerramos la historia.»

Por cierto, el creador ha confirmado que seguiremos la línea de las novellas, por lo que la segunda temporada estará basada mayoritariamente en 'La espada leal' (The Sworn Sword), el segundo de los relatos y que, en los libros, nos lleva unos dos años después de los eventos de Vado Ceniza, con un Poniente asolado por una epidemia, una sequía y una guerra civil. La sinopsis del relato reza:

En Poniente, los hermanos Aegon y Daemon Fuegoscuro, de la Casa Targaryen, se disputan el Trono de Hierro. Comienza así la Rebelión de Fuegoscuro, en la que diez mil hombres mueren en el Campo de Hierbarroja, entre ellos Fuegoscuro y sus hijos, asesinados por el bastardo Cuervo de Sangre. Se inicia para los perdedores una larga etapa de vergüenza y silencio. La otrora rica Casa de Osgrey, fiel al dragón negro, es condenada a vivir de la caridad en un aislado torreón junto a Bosque Real. Su vecina, una opulenta viuda de la Casa Webber, asola sus tierras hasta que Dunk, un caballero de Desembarco del Rey y su escudero Targaryen Egg regresan dispuestos a hacer justicia.

Si siguen un poco las líneas de este relato, veremos a Dunk y Egg visitando tanto Dorne en busca de Tanselle y, además, podríamos tener una visita a Antigua, donde se está formando el hermano de Egg, Aemon.

El reparto

Peter Claffey y Dexter Sol Ansell como Duncan el alto y Egg son los únicos confirmados 100 % en esta temporada, al menos en cuanto a actores que regresan. No sería de descartar que sigamos viendo a Tanzyn Crawford como Tanselle, Danny Webb como Ser Arlan, Henry Ashton como Daeron, Sam Spruell como Maekar o Finn Bennett como Aerion.

Por otro lado, según insistentes rumores, la principal incorporación a la serie es Lucy Boynton como Lady Rohanne Webber; Paul Chahidi, Kwaku Mills, Steven Hartley, Mimi Joffroy y Craig Parkinson, todos, reitero, sin confirmar.

La producción y lo que se sabe del estreno

La buena noticia es que la temporada 2 ya estaría en plena producción. El rodaje arrancó el pasado mes de diciembre de 2025 en Belfast, Irlanda del Norte y se espera que sea un poco más largo que el de la temporada 1 ya que, según dicen, el rodaje será algo más complejo por presupuesto y otros factores.

Así lo describió Ira Parker, showrunner de la serie:

«Creo que el rango será el mismo, algo más pequeño incluso. El presupuesto es el mismo, pero todo es más caro dada la inflación. Además, el libro 2 ocurre durante una sequía por lo que no podemos rodar los exteriores en Belfast. Tenemos que ir a una localización soleada sin agua, lo que cuesta dinero. Ese es un gasto grande que no tuvimos en la temporada 2. Me lo estoy pasando muy bien con la temporada 2. Va a ser una temporada diferente y, espero, para mejor.»

La verdad, un lugar soleado sin agua podría ser perfectamente España, sede habitual del rodaje de 'Juego de Tronos'. Elucubraciones aparte, la temporada 2 constará de seis episodios de entre 30 y 60 minutos cada uno, en la línea de la temporada 1. En cuanto al estreno, desde HBO quieren que la serie sea anual, por lo que la veremos seguramente en 2027.

En Espinof | El creador de 'El caballero de los siete reinos', sobre por qué los episodios son tan cortos: "No estamos haciendo misiones secundarias de Dunk y Egg"

En Espinof | Las series más esperadas de 2026



