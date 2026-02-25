La temporada 2 de 'One Piece' de Netflix viene cargada de nuevos villanos. El cine de Tarantino ha sido la inspiración perfecta para ellos

Tras casi tres años de espera por fin tenemos encima la temporada 2 de 'One Piece' de Netflix. El live action ha demostrado que este tipo de adaptaciones son posibles, con los cambios justos pero manteniéndose fiel al manga de Eiichiro Oda, y estamos a punto de retomar la travesía del Going Merry con una nueva etapa para Luffy y su tripulación.

Será por enemigos...

Uno de los puntos fuertes de esta segunda temporada es que llega cargada de nuevos villanos. Sin entrar en demasiados spoilers, marcará la introducción en 'One Piece' de la compañía de mercenarios de Baroque Works, incluyendo a Mr. 9 (Daniel Lasker), Mr. 5 (Camrus Johnson), Miss Valentine (Jazzara Jaslyn), y Mr. 3 (David Dastmalchian).

Según Joe Tracz, el co-showrunner de la serie, traer a la vida a Baroque Works ha sido un desafío gordísimo, pero también una de las facetas más entretenidas de su trabajo.

"Creo que solo puedes ser tan bueno como lo sea tu villano. Así que Baroque Works era lo que más me emocionaba de esta temporada, porque son unos asesinos a lo 'Kill Bill', muy del estilo de Tarantino, pero con superpoderes locos", dijo Tracz a SFX Magazine, como recogen desde MovieWeb. "No solamente hacen el mal, también lucen bien. Su estilo es una parte importante de ello, ha sido muy divertido poder establecerlos".

Los villanos de Baroque Works van a jugar un papel importante, especialmente porque forman una parte significativa del nuevo reparto. Aunque, como apunta el showrunner de 'One Piece', su mayor importancia narrativa es que sirven como reflejo a todo lo que son y significa la tripulación de Luffy.

"Lo que más nos gusta de ellos es que funcionan como un espejo oscuro de nuestros héroes. Hemos visto a los Sombrero de Paja unirse, y cómo apoyan los sueños de los otros", continuó el showrunner. "Pero ahora tienes este grupo de agentes que, para poder avanzar en Baroque Works, alguien delante de ti tiene que morir, así es como te ascienden. Nos lo pasamos muy bien con la idea de que los Sombrero de Paja trabajan juntos, y tienes estos villanos que no se lo piensan en volverse unos contra otros, incluso aunque se crucen sus propósitos. Es divertido de ver, pero también muestra lo que hace especiales a los Sombrero de Paja".

La segunda temporada de 'One Piece' llega a Netflix el próximo 10 de marzo para llevarnos a la Grand Line, el mar más peligroso de todos. Allí Luffy y compañía serán de bruces con Baroque Works, mientras se meten en un entramado para salvar el Reino de Arabasta... aunque para eso tendremos que esperar a la tercera temporada de la serie.

