"Querían que hiciera una con Jackie Chan". Liam Neeson, sobre la única película de acción que ha rechazado en toda su carrera

Liam Neeson se convirtió en una improbable estrella del cine de acción tras el enorme éxito de 'Venganza'. Desde entonces le hemos visto en multitud de thrillers, pero él mismo ha reconocido en AARP que hay solamente uno que decidió rechazar. Ni siquiera que su compañero de reparto fuese a ser Jackie Chan sirvió para que cambiase de idea.

"Las acrobacias se las dejo al especialista"

El actor destaca que "las acrobacias se las dejo al especialista. Las peleas las hago yo mismo, y me mantengo razonablemente en forma para eso", recordando después que tenía muy poca fe en el éxito de 'Venganza', pero eso lo cambió todo para él. Eso sí, hubo una película en la que tuvo que dejar claros sus límites:

Y por eso, todavía me están enviando guiones de acción, ¿sabes? Querían que hiciera uno con Jackie Chan, y cuando lo leí, pensé, Bueno, esto sería difícil para alguien de 22 años, y mucho menos para alguien de 69 años que cumplirá 70 este año. Ese fue el único guion que rechacé.

Está claro que Neeson conoce muy bien cuáles son sus límites físicos y que simplemente sabía que no iba a estar a la altura. Lo que no está nada claro es cuál podría ser esa película, pero lo más probable es que se trate de 'El extranjero', donde su coprotagonista acabó siendo Pierce Brosnan. Pues por edad es la única que parece encajar bien ahí, pero es que además su historia guarda ciertos paralelismos con la de 'Venganza'.

Neeson ya ha dejado caer que su retirada del cine de acción está a la vuelta de la esquina, pero ya empieza a resultar difícil tomárselo en serio en ese tema. ¿El motivo? En 2015 ya dijo que con suerte seguiría dos años más haciendo de héroe de acción, pero ya sabemos que lo incumplió.

