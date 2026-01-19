Hoy en TV, acción pura de toda la vida con un Jackie Chan veterano y uno de los mejores directores de James Bond

Buena parte del cine de acción actual se ha concentrado en una serie de blockbusters que precisamente tratan la parte de la acción de manera mecánica y carente de pulso o gravedad. Consecuencia de perder ese tipo de película media donde las estrellas y los cineastas con oficio, y no las propiedades intelectuales, eran los reclamos más evidentes. Ahora tenemos que contentarnos con recibir a cuentagotas películas como ‘El extranjero’.

Visado para repartir

Sin ser una maravilla, este espectáculo explosivo junta acción vengativa y tejemanejes políticos con tanta simpleza en su enfoque como artesanía en su ejecución. Jackie Chan y Pierce Brosnan protagonizan esta efectiva película del veterano Martin Campbell que se va a poder ver hoy en televisión a través de La Sexta a partir de las 23 horas de la noche.

Un antiguo hombre de negocios está atormentado por sucesos del pasado que provocaron la muerte de su hija en un atentado terrorista. Determinado a que se haga justicia, aunque sea con sus propias manos, Quan se dirige al Reino Unido para encontrar a los asesinos y, accidentalmente, enfrentarse a altas esferas políticas irlandesas.

La corrupción en la cara oculta de la política es una buena manera de darle fuerza narrativa clara y hasta bancable al espectador, de igual modo que la historia emocional de un padre buscando venganza para su hija. Son elementos que hemos visto sobradamente en ese tipo de thriller para padres que era muy frecuente en un Hollywood menos orientado a pelotazos internacionales y franquicias que se convierten en universos.

No es que ‘El extranjero’ sobresalga convirtiendo todo eso en una película, pero sí saca una bastante efectiva en el proceso. Es un alivio comprobar como alguien como Campbell puede desarrollar secuencias con pulso si tiene recursos para ello, demostrando porque ha dado dos de las mejores obras de la franquicia de James Bond.

Por supuesto, parte de su éxito radica también en un Jackie Chan que abraza su condición de veterano y no intenta llevar el proyecto hacia algo demasiado liviano a través de ese característico (y brillante) humor que desarrolla en la acción. Aquí aguanta el tipo con coreografías exigentes para alguien que ha pasado su apogeo físico, y muestra como sigue siendo una estrella de gran carisma.

