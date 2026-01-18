La nueva serie de 'Yellowstone' presenta su tráiler y fecha de estreno: Michelle Pfeiffer y Kurt Russell se unen a la franquicia de Taylor Sheridan

El universo 'Yellowstone' no deja de crecer y ahora Taylor Sheridan presenta tanto el tráiler como la fecha de estreno de 'The Madison', el nuevo spin-off de esta gran saga televisiva que cuenta con un dúo protagonista de auténtico lujo: Michelle Pfeiffer y Kurt Russell.

Temporada 2 garantizada

Será el próximo 14 de marzo de 2026 cuando 'The Madison' se estrene en Estados Unidos a través de Paramount+. En España deberíamos poder verla a través de Skyshowtime, pero todavía no se ha anunciado cuándo podremos ver en nuestro país una serie cuya primera temporada consta de 6 episodios. Y además hay tanta confianza en ella que fue renovada hace meses por una segunda entrega.

'The Madison' cuenta la historia de la familia Clyburn, originaria de la ciudad de Nueva York y que toma la decisión de mudarse al valle del río Madison con la intención de recuperarse emocionalmente después de que una tragedia pusiera la familia patas arriba.

Patrick J. Adams, Elle Chapman, Matthew Fox, a quien muchos recordarán por haber dado vida a Jack en la imprescindible 'Perdidos', Beau Garrett, Amiah Miller, Ben Schnetzer, Kevin Zegers, Rebecca Spence y Danielle Vasinova completan el reparto principal de una serie que también contará con una aparición especial de Will Arnett.

Está por ver que la serie vaya a tener algún tipo de crossover con los protagonistas de 'Yellowstone', pero no conviene descartar nada.

