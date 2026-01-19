Jesús Vázquez explica su salida de Mediaset y la crisis de la cadena. "Deberían plantearse cómo pueden remontar el problema"

Tras unos días en los que prefería evadir el tema, Jesús Vázquez ha arrojado luz al fin sobre su salida de Mediaset. El veterano comunicador ha sido parte del baile de presentadores este principio de año. Si hace unos días hablábamos de la salida de Marc Giró de RTVE hacia Atresmedia, Vázquez se suma ahora a la pública para formar parte del equipo de presentadores del Benidorn Fest.

La marcha de Mediaset ha sido en contra de su voluntad, admitía en el programa 'L'Entrellat' de la emisora catalana ràdio 4. "Yo tenía un supercontrato en exclusiva hasta el mes de junio del año pasado y he pasado meses sin hacer nada", explicaba en el programa. Pese a su buena disposición y su insitencia a la cadena, los trabajos no llegaban más allá que para hacer "una cosita y luego paraba". En última instancia, su sensación es la de haberse sentido "infravalorado y poco usado".

Jesús Vázquez en 'Bailando con las estrellas'

A la pregunta de uno de los entrevistadores sobre el estado de Telecinco, Vázquez se atreve también a ser franco con que "parece haber perdido un poco el rumbo". Admite que la cadena siempre seguirá siendo su casa de algún modo, y por eso anima a hacer autocrítica. "Los números cantan cada mañana, entonces deberían ellos plantearse cómo pueden remontar el problema que tienen, que sí, francamente, ahora mismo es grave".

Como parte de su diagnóstico a la cadena privada, Vázquez se suma a las alabanzas con su nueva casa haciendo referencia a los números. "Si Silvia Intxaurrondo hace un veinte (de share) todas las mañanas es que la gente confía en la información que da". A su vez lo pone en constraste con el espíritu de la cadena de la que viene. "Yo no necesito que nadie me sermonee ni me diga lo que tengo que pensar".

De momento a Vázquez se lo ve a gusto en su nueva casa, y está por descubrir si desde RTVE quieren aprovechar más sus talentos tras una carrera de 30 años en televisión. Mientras, el descalabro de Telecinco está siendo documentado. La cadena está pasando por una crisis de identidad y se está quedando cada vez más por detrás en la batalla por la audiencia, con fracasos históricos como la última edición de 'Gran Hermano'.

