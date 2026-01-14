"Habrá quien piense que me voy por dinero". Marc Giró se sincera sobre su repentina marcha de La 1 hacia Atresmedia

Esta semana la parrilla de La 1 daba un vuelco con la marcha inesperada de Marc Giró tras tres años trabajando en la pública. A su 'Late Xou' le quedan, literalmente, dos programas. Tras lo cual se marchará a Atresmedia para iniciar una nueva aventura con LaSexta.

En las últimas horas Giró rompía el hielo sobre su marcha en el programa en 'Vostè primer' que también presenta para la radio catalana RAC1. Sobre su nuevo proyecto no puede dar aún detalles, pero se espera que no esté muy alejado del formato de 'Late Xou', y previsiblemente también en prime time. "Si contratas un pingüino hará 'pingüinadas", afirmaba.

A pesar de haber sido tratado con "mucho cariño", Giró admite que no todo ha sido fácil en la pública. "He sido muy feliz, pero también muy infeliz en RTVE." Su recorrido ha pasado por la desconexión territorial catalana, luego la 2 y luego el prime time de La 1, donde ha liderado su franja. "Ahora está muy de moda y está yendo genial, pero llevo tres o cuatro años y hay un antes y un después desde 'La revuelta’'y la contratación de Sergio Calderón como director de TVE".

Adelantándose a acusaciones, Giró afirma que las razones de su marcha no son económicas. "Habrá quien piense que me voy por dinero, pero no. Y no vaya a ser que cobremos menos… No todo es por dinero. (...) He dicho que no a las tardes de La 1 de TVE porque priorizo RAC1". En su lugar, afirma que se trata de su deseo de enfrentarse a un nuevo proyecto. "Ahora necesito tener otros problemas en otro paisaje para estar entretenido en otra empresa".

En La 1 han actuado con presteza y ya tienen sustituto. Será Dani Rovira quien ocupe su hueco con un nuevo programa de humor semanal llamado ‘Al margen de todo’. La cadena pierde así uno de sus presentadores más importantes en los últimos tiempos, pero tiene razones para confiar con un Rovira que ya les funcionó anteriormente en el programa de 'La noche D'.

Los que parecen salir ganando son en LaSexta. A la cadena no le viene nada mal un revulsivo que impuse su audiencia, y Giró parece encajar con el tono y el estilo que buscan, especialmente en términos de entretenimiento donde solo tienen a Wyoming. Si les funciona siempre pueden contar también con él para Antena 3, cadena que desde hace años lidera la audiencia televisiva española.

