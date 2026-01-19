El director de 'Ghost in the Shell' ya prepara su nuevo anime: el regreso de un clásico de la ciencia ficción militarista después de 15 años de vacío

Mamoru Oshii terminó de saltar definitivamente al estrellato con su versión de la legendaria 'Ghost in the Shell', aunque el director y guionista es bien prolífico y con casi 50 años en la industria ha sido tremendamente prolífico y versátil. Entre 'Urusei Yatsura', 'Angel's Egg', 'Lupin III', Oshii ha hecho de todo y no parece querer retirarse en ningún momento cercano.

De hecho, ya tiene varios nuevos proyectos por delante, y con su nuevo anime prepara el regreso de una de las franquicias de mechas de Sunrise para celebrar el 50 aniversario del estudio.

Una colaboración de lujo para revivir un clásico

Se trata de 'Armored Trooper Votoms', otra de las grandes franquicias de ciencia ficción militaristas de Sunrise. En el estudio son especialistas en este tipo de animes, y además de 'Gundam' y 'Code Geass' quieren revivir esta saga con 'Armored Trooper Votoms: Die Graue Hexe' ("La bruja gris").

Production I.G. está colaborando con Sunrise en la producción del nuevo anime, y Oshii se encargará de dirigir la serie. Por ahora no se conoce demasiado del proyecto, si es una continuación o un reboot, aunque se ha dejado ver un primerísimo teaser y se ha confirmado que se estrenará este mismo año.

La serie original de 'Armored Trooper Votoms' se estrenó allá por 1983 y sigue a un soldado que se ve envuelto en una conspiración militar. La franquicia se siguió expandiendo a lo largo de dos décadas con numerosos especiales directos a video, y el último se lanzó en 2011. Así que tras 15 años de espera, Sunrise ha decidido revivir la franquicia con un peso pesado como Oshii, quien ya demostró que se mueve de miedo en el género mecha con su trabajo en 'Patlabor'.

Por su parte, Oshii sigue muy ocupado y también está trabajando en una adaptación de la serie de novelas 'Chimera' de Baku Yumemakura, aunque aún tardaremos en ver la película de anime.

