"Tengo pesadillas con eso". 'The Pitt' sigue demostrando que ninguna otra serie en televisión se atreve a ser tan gráfica

No hemos tenido que echar demasiado de menos a 'The Pitt'. Este mes, la galardonada serie médica volvía con su segunda temporada apenas un año más tarde para volver a ponernos taquicárdicos con su ritmo implacable y sus escabrosos casos clínicos. Apenas dos episodios son suficientes para ver que la receta del éxito se mantiene intacta, a la vez que nos sumergirnos en otro turno de urgencias que anticipa curvas.

Presente en este episodio está una secuencia única en televisión. El simple hecho de ver un pene erecto con todo lujo de detalle ya es bastante inusual, pero hacerlo dentro de un contexto médico y no sexual rompe moldes en sí mismo. Entre los nuevos rostros del episodio conocemos a un paciente de priapismo, una erección prolongada de más de cinco horas producida por doblar la dosis recomendada de inyección para disfucción eréctil.

Los espectadores no éramos los únicos sorprendidos, y parece que desde el elenco la escena causó bastante sensación. Sepideh Moafi, la actriz detrás de la doctora Al-Hashimi y una de las caras presentes en la escena, recuerda esa secuencia como material de pesadillas ya desde el set. "Recuerdo la escena muy bien. Tengo pesadillas con esa escena. Vi la prótesis en el tráiler de peluquería y maquillaje y pensé. ¿Quién se está divirtiendo entre tomas? ¿Qué está pasando? Y luego me di cuenta rápido de lo que era".

Otra actriz, Supriya Ganesh, que interpreta a la doctora Mohan, admite agradecer que no le tocase estar en esa escena ya que "No creo que hubiese podido mantenerme seria" El episodio trata el caso como un entremés cómico, e incluso se permite introducir un chiste de "eso dijo ella" de parte de una de las doctoras cuando están masajeando el pene, pero lo cierto es que la escena está tratada con la misma crudeza que tantas otras escenas. A través de una incisión en el pene, vemos el delicado proceso de extracción de sangre para lograr que baje, desde luego sirviendo como uno entre tantos otros cuentos con moraleja de la serie.

Todo sea por seguir manteniendo su reconocimiento como ficción médica más realista del panorama. Scott Gemmill y su equipo siguen comprometidos con maquillar lo mínimo posible el día a día de las salas de urgencias, en una serie que a ratos es incómoda y más gráfica que cualquier ficción de terror que uno pueda imaginar. La cosa no ha hecho más que empezar además, ya que el showrunner promete una temporada con "algunas cosas desagradables".

